Románia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz, mivel az államnak nincs 1 milliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez - közölte az Antena 3 helyi tévécsatorna csütörtöki adásában, forrásaira hivatkozva.
Az információk szerint Románia az "elemző várakozás" állapotában van. Nicusor Dan román államfő kezdeményezte "a Béketanács charta tartalmának mélyreható elemzését a ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek tekintetében". Ezenkívül az országnak nincs "pénzügyi alapja" a tanácshoz való csatlakozáshoz. (Az eddigi tájékoztatás szerint ugyanakkor az egymilliárd dollárt csak akkor kellene befizetni, ha három évnél tovább is tagok akarnak maradni - a szerk.)
Korábban Dan üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését a gázai helyzet rendezésére létrehozandó Béketanács létrehozásáról. Romániát meghívták a részvételre. Az Antena 3 információi szerint azonban az államfő nem utazik Davosba, ahol a tanács alapokmányát jóváhagyhatják.
A Béketanácsba való belépésre szóló meghívót számos külföldi vezetőnek elküldték, köztük Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy a javaslatot vizsgálják.
Trump szándéka, hogy elnöke legyen ennek a nemzetközi szervnek, amely Izrael és a Hamász közötti megállapodásoknak megfelelően átveszi a Gázai övezet irányítását.
A Bloomberg ügynökség információi szerint az amerikai elnök január 22-én, a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tervezi jóváhagyni a tanács hatáskörét és alapokmányát.
(MTI nyomán)