2026. február 12. 07:06

Rekordszinten Japán államadóssága

Japán államadóssága rekordszintre emelkedett a múlt év végén, 1342 ezer milliárd jen (100 jen=203,96 forint) volt, ami a hazai össztermék (GDP) több mint a kétszerese - áll pénzügyminisztérium jelentésében.

A múlt év végi államadóság 24 ezer milliárd jennel haladta meg a 2024. év végi szintet.

A minisztérium azzal számol, hogy az államadósság 1473 ezer milliárd jenre nő a március végével záródó pénzügyi évben.

A minisztérium kimutatása szerint a múlt év végén a teljes államadósságból 1198 ezer milliárd jen volt a kötvény, 44,2 ezer milliárd jen a hitel és 100 milliárd jen egyéb pénzügyi tartozás.

Az áprilissal induló 2026-os költségvetési év tervezete szerint, amelyet a parlament rendkívüli ülésén vitatnak meg várhatóan február 18-án, az új államkötvények kibocsátásának összege 29 500 milliárd jen lesz, ami fölülmúlja a folyó pénzügyi évre tervezett 28 600 milliárd jent.

(MTI)