Kétszázezren tüntettek Münchenben (!) az iráni vezetés ellen

Mintegy kétszázezren tüntettek az iráni vezetés ellen szombaton Münchenben, ahol vasárnapig tart a világ vezetőinek részvételével a biztonsági értekezlet.

A rendőrség első felmérése alapján mintegy 80 ezren vonultak a bajor főváros utcáira az iráni vezetés lemondását követelve a december vége óta tartó tiltakozó hullám vérbe fojtása miatt. A tüntetők száma végül elérte a szervező, a The Munich Circle által várt szám kétszeresét.





A tüntetők a Teresienwiese tér felé vonultak, ahol az Oktoberfestet is tartják minden évben.

A békés hangulatban vonuló tüntetők közül számosan tulipánokat és rózsákat adtak a rendőröknek. Többen az 1979-ben megdöntött iráni monarchia zászlója alatt vonultak. "A kultúra mindig felülkerekedik az erőn és az elnyomáson" - volt olvasható a transzparenseken.

Egyesek a száműzetésbe kényszerített sah fiának, Reza Pahlavinak a képmását tartották a kezükben.

A müncheni értekezleten szombaton a sah ismét arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy "segítsen" az iráni népen, mondván, itt az ideje megdönteni az elnyomó teheráni hatalmat.





With Iranian monarchy flags, chanting "Shah Reza Pahlavi," and waving Israeli flags, the message is clear:



"Ez a vérfürdőtől szenvedő honfitársaim követelése, akik nem azt kérik tőlünk, hogy reformáljuk meg, hanem hogy segítsünk eltemetni ezt a rendszert" - tette hozzá az iráni ellenállás New Yorkban élő alakja.

Torontóban és Los Angelesben is tartottak nagygyűléseket, amelyek nemzetközi segítséget sürgettek Teheránnal szemben.

A múlt héten a német rendőrség szerint mintegy tízezren tüntettek Berlinben az ellenzéki Iráni Ellenállási Nemzeti Tanács, a száműzetésben működő, Teherán által terrorszervezetnek tekintett Iráni Népi Mudzsahedin politikai szárnyának felhívására.

A rendőrség most a biztonságpolitikai értekezlet miatt megerősítette a biztonsági intézkedéseket Münchenben, lezárta a város légterét a légi járművek, köztük a drónok előtt. Ennek dacára a rendőrség közlése szerint szombaton drónokat észleltek a Teresienwiese felett.

(MTI)