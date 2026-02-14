Mintegy kétszázezren tüntettek az iráni vezetés ellen szombaton Münchenben, ahol vasárnapig tart a világ vezetőinek részvételével a biztonsági értekezlet.
A rendőrség első felmérése alapján mintegy 80 ezren vonultak a bajor főváros utcáira az iráni vezetés lemondását követelve a december vége óta tartó tiltakozó hullám vérbe fojtása miatt. A tüntetők száma végül elérte a szervező, a The Munich Circle által várt szám kétszeresét.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 14, 2026
Tens of thousands of Iranians gathered in Munich, Germany, to protest the massacre of more than 40,000 Iranian protesters by the Islamic regime in Iran. pic.twitter.com/7iokCZeakN
A tüntetők a Teresienwiese tér felé vonultak, ahol az Oktoberfestet is tartják minden évben.
A békés hangulatban vonuló tüntetők közül számosan tulipánokat és rózsákat adtak a rendőröknek. Többen az 1979-ben megdöntött iráni monarchia zászlója alatt vonultak. "A kultúra mindig felülkerekedik az erőn és az elnyomáson" - volt olvasható a transzparenseken.
Egyesek a száműzetésbe kényszerített sah fiának, Reza Pahlavinak a képmását tartották a kezükben.
A müncheni értekezleten szombaton a sah ismét arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy "segítsen" az iráni népen, mondván, itt az ideje megdönteni az elnyomó teheráni hatalmat.
Iranians gathered in Munich today to protest @GermanyDiplo blocking HIM Reza Pahlavi from speaking at Munich Security Conference— Faezeh Alavi (@SFaeze_Alavi) February 16, 2025
With Iranian monarchy flags, chanting "Shah Reza Pahlavi," and waving Israeli flags, the message is clear:
It's the time for a prosperous Middle East pic.twitter.com/6zRm5KWkjC
"Ez a vérfürdőtől szenvedő honfitársaim követelése, akik nem azt kérik tőlünk, hogy reformáljuk meg, hanem hogy segítsünk eltemetni ezt a rendszert" - tette hozzá az iráni ellenállás New Yorkban élő alakja.
Torontóban és Los Angelesben is tartottak nagygyűléseket, amelyek nemzetközi segítséget sürgettek Teheránnal szemben.
A múlt héten a német rendőrség szerint mintegy tízezren tüntettek Berlinben az ellenzéki Iráni Ellenállási Nemzeti Tanács, a száműzetésben működő, Teherán által terrorszervezetnek tekintett Iráni Népi Mudzsahedin politikai szárnyának felhívására.
A rendőrség most a biztonságpolitikai értekezlet miatt megerősítette a biztonsági intézkedéseket Münchenben, lezárta a város légterét a légi járművek, köztük a drónok előtt. Ennek dacára a rendőrség közlése szerint szombaton drónokat észleltek a Teresienwiese felett.
(MTI)