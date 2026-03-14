Kubában tüntetők támadták meg a Kommunista Párt egyik irodáját

Tüntetők támadták meg szombatra virradóra a Kommunista Párt egyik helyi irodáját Kuba középső részén - jelentette egy állami lap, hozzátéve, hogy erőszakos kormányellenes megmozdulások ritkán fordulnak elő az országban.

Az Invasor című állami lap beszámolója szerint a tiltakozás péntek este még békésen indult. A város lakói az egyre gyakoribb áramkimaradások és az élelmiszerhiány miatt gyűltek össze, később azonban a tüntetők kövekkel dobálták meg az épületet, betörték az ablakokat, és tüzet gyújtottak az épületnél.

A közösségi médiában terjedő felvételeken egy lángoló épület látható, miközben a tömeg azt kiabálja, hogy "Szabadságot!". A Reuters megerősítette, hogy a felvételek közül az egyik a Kuba északi partján, Havannától mintegy négyszáz kilométerre keletre fekvő Morón városában készült. A felvétel készítésének pontos idejét egyelőre nem erősítették meg.

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbak az áramkimaradások Kubában, ami részben az üzemanyaghiánnyal függ össze. Az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása után tovább fokozta a Kubára gyakorolt nyomást: leállította a venezuelai olajszállításokat, és vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat adnának el a karibi államnak.

(MTI)