Külföld :: 2026. március 28. 14:49 ::

Szegény Salist két rendőr ébresztette fel egy római szállodában

Ilaria Salis európai parlamenti (EP-) képviselővel szemben hatósági ellenőrzést hajtottak végre Rómában - közölte a képviselő pártja, a Zöldek és Baloldal (AVS) vezetője, Nicola Fratoianni szombaton.

Fratoianni közösségi oldalán jelentette be, hogy Ilaria Salis egy római szállodában töltötte az éjszakát, ahol két rendőr ébresztette a reggeli órákban szombaton.

A hatóságok emberei közölték, hogy "megelőző ellenőrzést" tartanak nála.

Ilaria Salis európai parlamenti képviselőként azonosította magát, ennek ellenére a rendőrök közel egy óráig nem távoztak.

Fratoianni "hallatlanul súlyosnak" nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy a hatósági intézkedés egybeesik a szombat délutánra meghirdetett tüntetéssel, amelyre Ilaria Salis Rómába érkezett.

Fratoianni bejegyzésében elfogadhatatlannak minősítette, hogy Olaszországban egy képviselőt megelőző ellenőrzésnek vessék alá.

"A Meloni-kormány úgy döntött, hogy ellenőrzésnek veti alá a parlament ellenzéki tagjait? Még nem váltunk Orbán Magyarországává, és nincsen szándékunkban azzá válni. Az ügyben tisztázást követelünk Piantedosi minisztertől" - írta Fratoianni a belügyminiszterre utalva.

Pina Picierno, a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa, az Európai Parlament alelnöke közösségi oldalán szolidaritását fejezte ki Ilaria Salisszal hangoztatva, hogy a római idegenrendészet "egy másik ország jelzésére lépett". Picierno azon reményét fejezte ki, hogy az olasz rendőrség nem Orbán Viktor kérését hajtotta végre.

Az ANSA hírügynökség hatósági forrásokra hivatkozva közölte, hogy Ilaria Salisszal szembeni előzetes ellenőrzés "nem kötődik semmilyen múltbéli eseményhez, amely magyarországi bebörtönzéséhez vezetett, és nem Magyarország kérésére történt".

Ilaria Salist 2023 februárjában vették őrizetbe Budapesten. Több személy ellen erőszakkal elkövetett támadás címén indult ellene eljárás, ami 2024-ben megszakadt, amikor az AVS színeiben beválasztották az Európai Parlamentbe.

Ilaria Salis az AVS rendezte szombati tüntetésen vesz részt: a No Kings globális mozgalom tart demonstrációt Róma belvárosában, amelyhez több száz olasz baloldali és szélsőbaloldali párt, szervezet, valamint anarchista és antifa csoportok csatlakoztak.

Az olasz fővárosban rendkívüli biztonsági készültség van érvényben.

Németország kérhette az ellenőrzést - dehogy zavarná szegény elvtársnőt az az ország, ahová korábban gyilkolni érkeztek

A politikusok nyilatkozatait követően a római idegenrendészet közölte, hogy az ellenőrzés nem áll kapcsolatban a szombati tüntetéssel, hanem egy másik ország kérésére történt a schengeni övezeten belüli hatósági együttműködés keretében. Rendőrségi és hírügynökségi források szerint, melyeket az AVS is megerősített, Németország kérte Salis ellenőrzését.

"Európai uniós ország volt, de nem Magyarország" - írta közösségi oldalán Walter Rizzetto, az Olasz Testvérek kormánypárt képviselője.

(MTI)