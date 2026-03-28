Külföld :: 2026. március 28. 08:24 ::

"Nagy népi menet szállja meg Rómát" - kukaborogatásra készülnek Salis elvtársai

Rómában rendkívüli biztonsági készültség van érvényben szombaton az úgynevezett No Kings mozgalom tüntetése miatt, amelyhez több mint hétszáz komcsi szervezet csatlakozott, közöttük az utóbbi hetekben pokolgépes merényleteket végrehajtó anarchista és antifa csoportok.

A felforgatók menete Róma belvárosán vonul keresztül a kora délutáni óráktól. A Termini pályaudvar közeléből indulnak, és a lateráni Szent János-bazilikáig haladnak.

A megmozdulás útvonalát és annak környékét lezárják a járműforgalom elől. Az üzletek egy része zárva tart, és a közelben lakók már pénteken elkezdték messzebb parkolni autóikat a tüntetők rongálásaitól tartva.

"Több százezren leszünk, nagy népi menet szállja meg Rómát, meg akarjuk bénítani a várost, ha kell, akkor a testünkkel" - jelentette ki Luca Blasi, a No Kings mozgalom olaszországi szóvivője a demonstrációt megelőző sajtótájékoztatón.

Salis elvtársai

Blasi a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) olasz párt önkormányzati politikusa Róma egyik kerületében. Az AVS európai parlamenti képviselője Ilaria Salis, akivel szemben Magyarországon erőszakos bűncselekmény vádjával indult eljárás.

A No Kings globális mozgalom tavaly az Egyesült Államokban alakult meg Donald Trump elnök politikája elleni tiltakozásként. Célként hirdeti a királyok és háborúik elleni demonstrációt, és nemet mond az autokrata kormányzásra, a háborúra, a fegyverkezésre, a népirtásra és az elnyomásra.

A római menet a No Kings mozgalom Together (Együtt) elnevezésű nemzetközi megmozdulásához csatlakozik: Londonban, Párizsban és több amerikai városban is hasonló kezdeményezéseket jelentettek be könnyűzenei koncertekkel egybekötve.

Nemzetbiztonsági veszély

Az olasz hatóságok nemzetbiztonsági veszélyre figyelmeztettek, miután a szombati római menetre több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet jelezte részvételét: a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL és a vasas érdekképviselet, a FIOM mellett számos anarchista és antifa csoport is jelen lesz.

A szakszervezetek azt hangoztatták, hogy kezdettől támogatják a No Kings mozgalmat, mert a dolgozóknak nem háborúra, hanem jogokra, méltóságra és jövőre van szükségük.

Az Arci szociális hálózat közölte, hogy a tüntetéssel a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány távozását követelik az igazságügyi reformról a kormány által szorgalmazott, de megbukott népszavazást követően.

A római demonstráció annak a folytatása lesz, amelyet január 31-én Torinóban tartottak az Askatasuna szélsőbaloldali központ hatósági bezárása ellen: a város utcáin több száz teljesen feketébe öltözött kommunista órákon át harcolt a rendőrökkel. Az egyik rendőrt kalapáccsal ütötték.

A torinói tüntetést követően, a téli olimpiai játékok napjaiban az olaszországi vasútvonalakon több pokolgépes merénylet követte egymást, amelyeket anarchista csoportok vállaltak magukra.

Komcsi mártírok

Március 20-án egy római külvárosi parkban két ismert anarchista veszítette életét, amikor az általuk éppen akkor készített bomba felrobbant.

(MTI nyomán)