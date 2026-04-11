Külföld :: 2026. április 11. 20:12 ::

Kínai kőolajszállító tartályhajók is áthaladtak a Hormuzi-szoroson

Két kínai kőolajszállító tartályhajó haladt át szombaton a Hormuzi-szoroson az LSEG hajókövetési adatai szerint, az elsők, amelyek a héten megkötött amerikai-iráni tűzszünet után elhagyták a Perzsa-öböl térségét.

Az adatok szerint a Cospearl Lake és a He Rong Hai szombaton lépett be, majd hagyta el a Hormuzi-szorosnál kijelölt horgonyzóhelyet. A hajókat az Unipec, a Sinopec olajipari vállalat kereskedelmi cége bérelte.

A tűzszünet bejelentését követően finomítók, nagy energiavállalatok és kereskedőcégek gyorsan tartályhajókat foglaltak közel-keleti nyersolaj ázsiai szállítására. A Glencore előzetesen egy Suezmax típusú tartályhajót bérelt az iraki Bászra olajterminálon történő rakodáshoz, míg Tajvan állami finomítója, a CPC egy tartályhajót foglalt le mintegy 2 millió hordó olaj szállítására.

A Perzsa-öbölben tartózkodó tankerek közül a Cospearl Lake és a He Rong Hai már csütörtökön a Hormuzi-szoros közelében tartózkodott, más kínai és indiai hajók pedig a térségben várakoznak.

A hajóforgalom újraindulása kulcsfontosságú, mivel eddig a Hormuzi-szoroson haladt át a világ olaj- és LNG(cseppfolyósított földgáz)-szállításának mintegy ötöde. A hathetes konfliktus során a forgalom szinte teljesen leállt, ami jelentősen megemelte az energiaárakat.

Kína és Oroszország április 7-én az ENSZ Biztonsági Tanácsában megvétózott egy olyan határozatot, amely arra ösztönözte volna az államokat, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózás védelmében. A Bahrein által benyújtott javaslatot 11 ország támogatta, kettő - Kína és Oroszország - ellene szavazott, kettő pedig tartózkodott.

Peking és Moszkva szerint a javaslat elfogult volt Iránnal szemben. A teheráni vezetés pedig jelezte, hogy a szoros továbbra is zárva marad az engedély nélküli hajók előtt.

(MTI)