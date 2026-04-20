2026. április 20. 07:55

A német haditengerészet részt vállalna a Hormuzi-szoros forgalmának biztosításában

Németország már konkrét terveket dolgoz ki egy esetleges haditengerészeti szerepvállalásra a Hormuzi-szorosban a hajózás biztosítására - közölte vasárnap Boris Pistorius német védelmi miniszter.

A tárcavezető az ARD közszolgálati csatornának nyilatkozva elmondta: zajlik a lehetséges művelet előkészítése, beleértve a potenciális partnerekkel való együttműködés és a műveleti struktúra vizsgálatát is. Hozzátette, miniszteri feladataiból fakadóan kötelessége az ilyen forgatókönyvek előkészítése.

Pistorius hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tervezés még korai szakaszban van. Egy esetleges bevetés feltételei között tartós tűzszünetet, nemzetközi jogi keretet és a német szövetségi parlament (Bundestag) felhatalmazását nevezte meg, megjegyezve, hogy "ettől még messze vagyunk".

A miniszter kiemelte a német haditengerészet aknamentesítési képességeit, rámutatva, hogy Németország a NATO-n belül hagyományosan vezető szerepet tölt be ezen a területen.

Mint mondta, egy esetleges német szerepvállalás nem szimbolikus lépés vagy politikai üzenet lenne, hanem a hajózás szabadságának biztosítását szolgálná. "Mindig is azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, de a következményeit mi is érezzük" - fogalmazott.

(MTI)