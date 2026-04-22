Külföld :: 2026. április 22. 07:40 ::

Áldozata fiának jelenlétében végeztek ki egy rablógyilkos négert Floridában

Szomszédja meggyilkolása miatt kedden Floridában kivégeztek egy halálra ítélt férfit - közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság.

A 58 éves Chadwick Willacy kivégzése helyi idő szerint 18 óra 15 perckor történt az állami büntetés-végrehajtási hatóság közleménye szerint. Ez az év eleje óta a nyolcadik kivégzés az Egyesült Államokban, mindegyik halálos injekcióval történt, ebből öt Floridában.

Willacyt 1990-ben ítélték halálra, mert megölte, majd elégette szomszédját, az 56 éves Marlys Sathert, aki tetten érte, miközben betört hozzá.

Death row inmate Chadwick Willacy who burned Florida mom alive during burglary is executed in front of victim's son https://t.co/CGY38epFJp April 21, 2026

Tavaly összesen 47 kivégzés történt az Egyesült Államokban, ezek közül 39-et halálos injekcióval hajtottak végre.

Az 50 amerikai államból 23-ban eltörölték a halálbüntetést. Három államban, Kaliforniában, Oregonban és Pennsylvaniában a kormányzó döntése alapján moratórium van érvényben a kivégzésekre.

(MTI nyomán)