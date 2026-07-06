Külföld :: 2026. július 6. 17:10 ::

A Szerb Haladó Párt Vucicot indítaná miniszterelnök-jelöltként

A kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) azt szeretné, ha Aleksandar Vucic vezetné a párt választási listáját, és miniszterelnök-jelöltként indulna a következő parlamenti választáson - jelentette ki Milos Vucevic, az SNS elnöke a Kompas című hetilapnak adott interjúban.

A pártelnök közölte, ősszel előrehozott parlamenti és elnökválasztást is tarthatnak Szerbiában.

Ahhoz, hogy Vucic indulhasson miniszterelnök-jelöltként, előbb le kell mondania a köztársasági elnöki tisztségről. A politikus második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le, és az alkotmány értelmében többé nem indulhat az elnökválasztáson.

A sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg információk, amelyek szerint Vucic lerövidítené elnöki mandátumát, hogy újra miniszterelnökként vezesse az országot, ahogyan azt már 2014 és 2017 között tette.

Milos Vucevic már korábban is jelezte, hogy szeretné, ha ismét Vucic vezetné a kormányt, ezúttal viszont nyíltan beszélt arról, hogy a Szerb Haladó Párt vezetése és tagsága egyaránt támogatja, hogy a jelenlegi államfő vállalja a miniszterelnök-jelöltséget, mert megítélésük szerint ő élvezi a legnagyobb társadalmi támogatottságot, és ő vezetheti sikerre a pártot a választásokon. De hangsúlyozta, hogy a végső döntést kizárólag Vucic hozhatja meg.

A politikus biztosra veszi az őszi parlamenti választás megtartását, és szerinte az sem kizárt, hogy ezekkel egy időben köztársaságielnök-választást is rendeznek. Mint mondta, amennyiben Vucic a következő hetekben benyújtja lemondását államfői tisztségéről, ahogyan azt június 27-i beszédében bejelentette, az automatikusan elnökválasztást eredményez.

Vucevic kiemelte, hogy az SNS még nem döntött az esetleges államfőjelöltről, de olyan személyt kíván indítani, aki képes megszerezni a választók bizalmát és megnyerni a választást.

A pártelnök arról is beszélt, hogy a Szerb Haladó Párt számára a következő megméretés lesz a legnehezebb 2012-es hatalomra kerülése óta, ezért a pártnak minden korábbinál komolyabb kampányra kell felkészülnie.

Aleksandar Vucic 2017-ben mondott le a kormányfői székről, hogy indulhasson az elnökválasztáson, amelyet aztán megnyert, választási győzelmét pedig 2022-ben meg tudta ismételni. Noha a szerb alkotmány szerint a köztársasági elnök szerepe ceremoniális, Vucic ezen túllépett, és voltaképpen az utóbbi időszakban is ő irányította a kormányt, amiért számos bírálatot kapott hazai és nemzetközi szervezetektől.

(MTI nyomán)