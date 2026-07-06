Anyaország :: 2026. július 6. 15:17 ::

Magzatbabákat akartak ajándékozni a képviselőknek a mi hazánkosok, a házelnök nem engedte

Tízhetes magzat műanyag babákat adtunk minden képviselőnek az ülés előtt, amely nemzetközi szimbóluma az életvédelemnek. Az Országgyűlés Hivatala előzetesen jóvá is hagyta az ülésteremben megszokott ajándékozási forma mai alkalmazását is, de a házelnök később mégis eltüntette ezeket a babákat, szerinte ugyanis ez szemléltetés. Csakhogy a házszabály szerint a szemléltetés az ülésen lehetséges, ez pedig előtte történt, tehát nem szemléltetés, hanem igenis ajándékozás. Sokszor volt ilyen korábban is, mindenféle szankció vagy beavatkozás nélkül - írja Facebook-bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese.

Dúró Dóra hozzáteszi: a Mi Hazánk továbbra is kiáll az élet és a család védelme mellett. Szombaton mindenkit várunk szeretettel a Családi Büszkeség Menetén 10 órától a Szentháromság téren! A család marad. Több mint divat!

"Látni sem bírják az igazságot"

Novák Előd (Mi Hazánk) szóvá tette ma a parlamentben, hogy soha nem született még ennyire kevés gyermek Magyarországon, írja az MTI.

Ha egy baktérium életnek minősül a Marson, egy szívverés miért nem minősül annak a Földön? - tette fel a kérdést.

Segítsenek, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek! - kérte, és kiállt a szívhangrendelet mellett. Szerinte az édesapákkal is szükséges lenne meghallgattatni a szívhangot.

Szóvá tette, hogy a házelnök összeszedette azokat magzatokat formázó műanyag babákat, amelyeket az ülésteremben a képviselők asztalára tettek, mert "látni sem bírják az igazságot".

Az alaptörvény szép szavaival szemben bemondásra végzik az abortuszt, sokan tévesen egyfajta fogamzásgátlóként használják, és az édesanya sem kap tájékoztatást döntése következményeiről - mutatott rá.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke - utalva az asztalokra helyezett műanyag babákra - azt állította: az Országgyűlés Hivatala nem engedélyezett ajándékozást. Kérte Novák Elődöt, hogy ne a kiskapukat keresse, hanem tartsa be a szabályokat.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter úgy reagált: az a kérdés, hogy az abortusztörvényt akarja-e a Mi Hazánk megszüntetni, vagy a szívhangrendeletet. Utóbbiról azt mondta: nagyon fontos, hogy "hazug módon, hazug eszközökkel és a szakmát kirekesztve fogalmazták meg". A társadalmi vitát ők végzik el az előző kormány helyett - hangoztatta, hozzátéve: ezt sem a Fidesz, sem a KDNP nem csinálta meg.

A szakma legalább hét-nyolc hónapig próbált ellenkezni, a vizsgálat akár magzatkárosító is lehet - jegyezte meg. Szerinte a képviselő a szívhangrendeletbe burkolózik, de abortuszvitát generál.

Frissítés: "nem szemléltetés, hanem ajándék"

Novák Előd személyes érintettség okán kért szót, ismét azt kifogásolva, hogy az ülést megelőzően a képviselők asztalára elhelyezett 10 hetes magzatbabák mását a házelnök eltávolíttatta. Arra hivatkozott, hogy bár az Országgyűlésről szóló törvény szerint tilos a szemléltetés az Országgyűlés ülésén, de a babákat nem szemléltetésnek szánta, hanem ajándékként tette az ülésterembe.

A képviselő azt állította: akciójáról előzetesen tájékoztatta az országgyűlés főigazgató-helyettesét. Arra is felhívta a házelnök figyelmét, hogy a házszabály szerint a kormány tagjának legalább egy órával üléskezdet előtt be kellene jelentenie a felszólalási szándékát, de erre "rendszeresen fittyet hánynak".

"Köszönöm szépen az értékes hozzászólását" - reagált Forsthoffer Ágnes házelnök, hozzátéve, hogy a képviselő "az eszközöket" nyilván azzal a szándékkal helyezte ki, hogy szemléltessen valamit. Hozzátette: erre egyértelmű jogalkotói szándék vonatkozik, amit kér továbbra is betartani. Azt is jelezte: a tudomásulvétel nem jelenti azt, hogy jóváhagyták Novák Előd kérését.