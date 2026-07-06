Anyaország :: 2026. július 6. 13:55 ::

Demokráciáért tüntet a Fidesz, Magyar Péter szerint még Isztambulban is ezen röhögnek

A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen - jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn, a két párt frakciószövetségének ülése után tartott sajtótájékoztatón.



Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP képviselőcsoportjának vezetője StopÖnkény címmel tart sajtótájékoztatót - úgy tűnik, ez a legújabb slágerük a hirtelen turbódemokratává előlépő nindzsáknak (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Gulyás Gergely közölte: a csütörtök este hat órakor tartandó demonstrációra várnak mindenkit pártszimpátiától függetlenül, akinek fontos a demokrácia, a jogállam, a demokratikus választás, a termőföldre és a nemzeti vagyonra vonatkozó védelem, továbbá az, hogy a köztársasági elnöki intézmény megmaradjon, és ne szenvedjen helyrehozhatatlan csorbát.

Jelezte: a frakciók hosszan tárgyaltak az alaptörvény Tisza-kormány által benyújtott tizenhetedik módosításáról és az erre adandó válaszokról. Arra a kérdésre, hogy a frakcióülésen felmerült-e a parlamenti munka, illetve a plenáris ülések bojkottálása, Gulyás Gergely azt mondta: minden eshetőség felmerült, a frakció ezekben döntést fog hozni, és ezt követően adnak tájékoztatást.

Gulyás Gergely az alaptörvény módosításáról szóló előterjesztést botrányosnak nevezte, és úgy értékelt: "ez nem egy sima, egyszerű határátlépés, hanem egy olyan önkényuralomra törekvés" megnyilvánulása, ami idegen volt eddig a magyar demokráciától.

Rétvári Bence azt mondta: a KDNP számára is elfogadhatatlan az alaptörvény módosítása, mert az álláspontjuk szerint gyengíti a demokráciát.

Magyar Péter: még Isztambulban is nevettek, hogy a Fidesz akar tüntetni a demokrácia mellett

Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

"Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált" - fogalmazott Magyar Péter.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke hétfőn a Facebook-oldalán azt írta, hogy a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit, és jelezte, hogy pártja tüntetést szervez csütörtökre a Sándor-palota elé.

(MTI nyomán)