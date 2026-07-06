Anyaország :: 2026. július 6. 18:02 ::

Július végén megszűnik az MCC alapítványa

„Szinte minden ember kiállja a megpróbáltatásokat, de ha próbára akarod tenni a jellemét, adj neki hatalmat!” – ezzel az idézettel tette közzé Facebook-oldalán Orbán Balázs, hogy július 31-ével megszűnik az MCC alapítványa.



Fotó: OB Facebook-oldala

Megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt – ez lett az egyik legfontosabb programpontja az új kormánynak, miután hatalmat kapott – fogalmazott.

Az MCC korábbi elnöke nem érti, hogy „mi értelme van 30 helyszínt bezáratni, 8000 diákot elküldeni, több száz tanárt elbocsátani, kutatást leállítani, intézetet beszántani, vitakört felszámolni, nemzetközi ösztöndíjat visszavonni, kollégiumi helyeket elvenni, hazai és határon túli táborokat eltörölni”.

Úgy látja, hogy mindez „értelmetlen pusztítás, rombolás és bosszú. Aminek elszenvedői nem politikusok, hanem fiatalok, szülők, pedagógusok, vagyis egyszerű átlagemberek”.

Frissítés: MCC: a kekva megszüntetéséről rendelkező alapítói határozat nem váratlan kormányzati döntés eredménye



A nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (kekva) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik a Mathias Corvinus Collegiumról (MCC) is szóló törvényben rögzített menetrendbe - közölte az MCC vezetősége az MTI-vel hétfőn.

Az MCC vezetősége Orbán Balázsnak, a kuratórium elnökének Facebook-bejegyzésére reagált.

Az MCC vezetősége közleményében azt írta, a kuratórium korábbi elnöke által közzétett bejegyzés "félreérthető lehet a nyilvánosság számára".

"A nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (kekva) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. A jogszabály szellemében az alapítói jogok gyakorlója legkésőbb július 31-ig köteles volt intézkedni a kekva-forma megszüntetéséről" - írták.

Hozzátették: a folyamat következő lépéseként a kormány is határozatot hoz a kekva megszüntetéséről, majd az alapítói joggyakorló felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a továbbműködtetésről szóló nyilatkozat megtételére. "Ebben az eljárásban nyilatkozhat a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t. Amennyiben az alapító szándéka erre irányul, a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról" - írták.

Az MCC vezetősége közleményében hangsúlyozta: "semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt".

"Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt" - emelték ki. Egyben kifejezték reményüket, hogy a Kárpát-medence 30 helyszínén zajló, 8000 diákot bevonó tehetséggondozási programjuk, a képzéseik, a kutatásaik és a nemzetközi ösztöndíjaik a megszokott mederben, biztonságban folytatódhatnak tovább. "Diákjaink, szüleik és munkatársaink jövője és nyugalma az első számú prioritásunk" - fogalmaztak.

(Index - MTI nyomán)

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