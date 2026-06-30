Anyaország :: 2026. június 30. 21:24 ::

Orbán beszélt Hajdu Jánossal a pénzszállítók elfogásának napján - akár hét évet is kaphat a volt TEK-főigazgató

Több egymástól független forrásból arról értesült a 444, hogy Orbán Viktor beszélt Hajdu Jánossal, a Terrorelhárítási Központ (TEK) vezetőjével az ukrán pénzszállítók elfogásának napján. A Telex úgy tudja, Hajdu mobiltelefonjának tartalmát is vizsgálják az aranykonvoj néven elhíresült ügy miatt indított nyomozás során.



Illusztráció: MI / Városi Kurír

A lap szerint az ügyészek azért kérték el Hajdu telefonját, mert az ügyben született tanúvallomások alapján felmerült, hogy azokban az órákban, amikor az ukránokat a TEK épületében tartották fogva, a TEK vezetője többször beszélt telefonon Orbán Viktorral. Azt írják: a kormányfő aznap valóban járt az épületben, de nem tartózkodott a TEK objektumában akkor, amikor az ukránokat odavitték és kihallgatták.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hajdu Jánossal, a TEK felmentett főigazgatójával 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte.

A TEK kommandósai március 5-én 13 órakor elfogtak hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjaikban lévő, több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. A pénzszállítókat megbilincselték, fejükre csuklyát húztak, majd elszállították őket kihallgatásra. A műveletet Hajdu János személyesen a helyszínről irányította.

Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik.

Vidéki prókátor: 2–12 évet kaphat a volt TEK-főigazgató

Ave Caesar, morituri te salutant! - Ezzel a híres latin idézettel kezdi és zárja írását, illetve ezzel üzent Orbán Viktornak a Vidéki prókátor. Szerinte az aranykonvojügyben hétfőn meggyanúsított Hajdu János esetében – a halmazati büntetéskiszabási szabályok miatt – 2-től 12 évig terjedő az úgynevezett a büntetési tételkeret. Közösségi oldalán Fülöp Botond ügyvéd azt írta: a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatójának esetében a büntetési tétel középmértékéből kell az ítélet kiszabásakor kiindulni, ez 7 év szabadságvesztés.

Végrehajtásában felfüggeszteni csak a 2 évi vagy ennél rövidebb tartamú szabadságvesztést lehet, tehát Hajdu János büntetőjogi felelősségének megállapítása esetén a bíróságnak a büntetési tételkeret alsó határára kellene lemennie ahhoz, hogy a szabadságvesztés végrehajtását próbaidőre felfüggeszthesse.

A jogász erre tekintettel a középmérték értékére és arra, hogy egy nagyon magas rendfokozatú és beosztású rendőri vezető által elkövetett, többrendbeli, súlyos hivatali (szolgálattal összefüggő) bűncselekmény minősített esetéről van szó, nem sok esélyt lát.

Szerinte ebben a helyzetben Orbán Viktornak, ha valóban segíteni szeretne Hajdu Jánosnak, ki akarja vele iránta a szolidaritását, akkor alibiállás helyett be kellene sétálnia az ügyészségre vallomást tenni az aranykonvoj ügyében. Elmondani, hogy Hajdu János az ő utasítására tette azt, amit tett, ezért őt terheli a felelősség a gyanúsítás tárgyául szolgáló cselekményekért.

Nem számít erre, mert szerinte ehhez valódi utcai harcosnak kellene lenni. Azt írja: a Fidesz elnöke szépen végig fogja nézni, ahogy sorjában elviszik azokat, akik a munkakörükkel összefüggésben, az ő és az általa irányított maffia hatalmának a fenntartása érdekében követtek el bűncselekményeket.

Visszautalva a klasszikus idézetre, azt írta: Orbán Viktor mint Caesar legalább Tusványoson megemlékezhetne majd az érte „halálba menőkről”.

Frissítés: Fidesz-közlemény a fentiekkel kapcsolatosan:

A TEK központjában azért járt március 5-én Orbán Viktor, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit. A Bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook oldalán.

Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította.

Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást - ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat - írja Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

(24 - MTI nyomán)

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