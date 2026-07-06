Külföld, Háború :: 2026. július 6. 14:15 ::

Technokrata bizottságnak adná át a hatalmat a Hamász, de a "békepárti" Izrael be sem engedi őket az övezetbe

Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak (NCAG) - jelentette be hétfőn a palesztin szervezet.



Fotó: Jehad Alshrafi / AP

A lépést a Béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. Hangsúlyozták, hogy ezek a dolgozók közszolgák, akik készek az NCAG irányítása alatt dolgozni. A Hamász szerint a hatáskörök átadásához szükséges valamennyi közigazgatási előkészület megtörtént. A döntés nem érinti a szervezet katonai szárnyát, amelynek lefegyverzéséről a közvetítők továbbra is tárgyalnak a Hamásszal.

Izrael a bejelentés ellenére nem fogja engedélyezni, hogy az NCAG Kairóban tartózkodó tagjai belépjenek az övezetbe.

A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint a lépés ezért elsősorban szimbolikus, és a gyakorlatban egyelőre csekély közvetlen hatása lesz. Célja annak demonstrálása, hogy a szervezet kész átadni a Gázai övezet polgári közigazgatását a technokrata bizottságnak, összhangban Donald Trump amerikai elnök Gázára vonatkozó húszpontos tervével.

(MTI nyomán)