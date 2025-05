Sport :: 2025. május 9. 21:35 ::

Kubatov ostobaságnak tartja az MLSZ több magyar játékos szerephez jutását ösztönző programját

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pénteken küldöttgyűlésén elfogadta ötéves stratégiai programját, amit Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke élesen kritizált Facebook-oldalán.

A küldöttgyűlésen elfogadta a szövetség 2025 és 2030 közötti stratégiai programját, amelynek sarkalatos pontja volt a 2026/27-es szezontól életbe lépő új ösztönző rendszer. Ennek értelmében az 500 millió forintos központi támogatáshoz az élvonalbeli csapatokban a mérkőzéseken átlagosan minimum öt magyar játékosnak kell egyszerre a pályán lennie, közülük legalább egy 21 éven alulinak.

„Nem elfogadható, hogy az elmúlt 15 évben rengeteg pénzt használtunk fel és van olyan csapat, amelyben alig van magyar játékos” – indokolta az új rendszer bevezetését Csányi az egyórás előadásában, melyben arra is kitért, hogy a TAO-pénzek odaítélésében is diszkriminálhatják azokat a klubokat, melyek nem tartják be ezeket az irányelveket.

Kubatov erre reagálva azt írta, hogy „az MLSZ döntése a legnagyobb ostobaság, amit az elmúlt 14 évben láttam.” A Fradi-elnök azt kifogásolta, hogy a klubjukkal,senki nem egyeztetett az új szabályokról, pedig az FTC hat éve folyamatosan nyeri a bajnokságot, játszik az európai kupák csoportkörében, és itthonról a legtöbb válogatott játékost adják.

A témában korábban Orbán Viktor miniszterelnök is megnyilvánult: „Épp ideje volt ennek. Fontos, hogy a bal kéz tudja, mit csinál a jobb. Az akadémiákról elég nagy számban jönnek ki olyan jól képzett fiatal játékosok, akiket bátran lehet játszatni akár az első osztályban is. Ezt gátolja, hogy jelenleg olcsóbban, könnyebben, kiszámíthatóbban tudnak a klubok külföldieket igazolni, akik így kiszorítják a magyar fiatalokat. Mi sem jártunk az élen ebben a tekintetben. A külső kényszer, hogy be kell engedni a magyar fiatalokat, szükséges! Bízom benne, hogy az MLSZ kikényszeríti a változást” – mondta az M4 Sportnak, elismerve azt is, hogy a Felcsút sem játszat sok magyart.

Csányi azt mondta, hogy az úgynevezett fiatalszabályt betartó egyesületek már most 325 milliót kapnak szezononként, és azok, akik már a következő bajnokságtól teljesítik az új előírásokat a különbözetet is megkapják. Az elnök reményei szerint a 2026/27-es idénytől mind a 12 NB I.-es klub teljesíti majd a feltételeket.

A másodosztályt érintő újítás, hogy az NB II.-ben csak magyar vezetőedző lehet és két U20-as játékost kell szerepeltetni a támogatáshoz, amelyhez eddig is kikötés volt, hogy külföldi futballistát nem lehet foglalkoztatni. Csányi kifejtette, a klubok az OTP Bank Liga jelenlegi, háromszor 11 fordulós lebonyolítását támogatják, ezért egy évig marad a mostani rendszer, még ha az nem is teljesen igazságos.

(Telex)