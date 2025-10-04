Sport :: 2025. október 4. 17:30 ::

Aranyérmes lett a férfi puskacsapat az isztambuli Bajnokok Ligájában

A Péni István, Pekler Zalán páros aranyérmes lett a férfi puskacsapatok versenyében az isztambuli Bajnokok Ligájában.

A hazai sportági szövetség szombati tájékoztatása szerint a magyar kettős az első helyért vívott mérkőzésen 2-0-ra győzte le a cseheket az Európai Sportlövő Szövetség által rendezett pénzdíjas viadalon. A szóló versenyszámban ezüstérmes Péni István 16-8-ra verte Ales Entrichelt, majd Pekler Zalán 17-13-ra bizonyult jobbnak Filip Nepejchalnál.

A magyar női puskás csapat negyedik lett, miután a bronzmérkőzésen 2-0-ra kikapott a lengyelektől. Izabella Dudek 16-6-ra verte meg Nagybányai-Nagy Annát, míg Julia Piotrowska 16-12-re Dénes Esztert.

(MTI)