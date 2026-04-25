2026. április 25. 17:14

A hanyatló római birodalomhoz hasonlította Európát a szerb elnök, akinek mégis kell EU-tagság, akár vétójog és uniós források nélkül is

A hanyatló Nyugat-római Birodalomhoz hasonlította Európát szombaton Aleksandar Vucic szerb elnök egy franciaországi konferencián.

"Tévesen azt gondoljuk, hogy egyfajta erkölcsi és demokratikus felsőbbrendűséggel bírunk mások felett, ami teljesen hibás. Európa most olyan, mint a Nyugat-római Birodalom, amely nem értette, mi történik a határainál, nem akarta azt felismerni, és végül összeomlott" - mondta Vucic felszólalásában a Nemzetközi Kapcsolatok Francia Intézete által szervezett, World Policy Conference elnevezésű eseményen a Párizs melletti Chantillyban.

Bár azt leszögezte: nem gondolja, hogy Európa valaha is összeomlana, kifejtette, hogy "európaiként számos fontos csatát elveszítünk, és mindig magunkat hisszük a legokosabbnak".

"Hajlamosak vagyunk másokat mindig leszólni és alábecsülni" - jelentette ki.

"Nem értjük, hogy a világ más térségeihez képest mi vagyunk lemaradva, a mesterséges intelligencia és a robotika terén nemcsak az Egyesült Államokhoz, hanem Kínához képest is" - folytatta.

"Mit érhetünk mi el a következő 20 évben? Úgy vélem, semmilyen nagy dolgot. Nem igazán vagyok optimista azt illetően, hogy mi a jövője mindannak, amit építünk" - fogalmazott a szerb elnök.

EU-tagság kell, vétójog és uniós források nem

Megerősítette ugyanakkor, hogy Szerbia csatlakozni akar az Európai Unióhoz.

"Nem lehetünk a NATO tagjai, de az uniós integrációra készen állunk. Nyissátok ki előttünk a határaitokat! Nekünk nem kell vétójog, nem kellenek biztosi tisztségek, sőt még az uniós forrásokra sincs szükségünk" - mondta Vucic.

(MTI)