Extra :: 2026. február 15. 21:35 ::

Az álláshirdetés - Heti progresszió (CCCXXII. rész)

Emlékeim szerint meglehetősen régen jelentkezett már a Heti progresszió tematikus résszel, így most enyhítünk ezen a hiányosságon. Ezúttal is reklámokkal kapcsolatos különkiadást kapunk, s természetesen kizárólag olvasóink által beküldött anyagokra támaszkodom, hála a folyamatos, intenzív aktivitásnak.

Nem is szaporítom tovább a szót, nézzük sorban őket.

3. Recepcióst keres a Hilton hotelhálózat budapesti ága, és erre milyen alkalmasabb plakátot találtak volna, mint az alább láthatót?

Értem én, hogy egy globális cégről beszélünk, de nagyjából három kattintás lett volna egy olyan illusztrációt is találni, ami hogy is mondjam...”Budapestesebb” ennél a jelenleginél.



Nem Ghánában keresnek alkalmazottat

De nyilván ez az utolsó dolog, ami a Hiltont érdekli.

2. Mondjuk mit jártatom én itt a számat? Ez a szintén olvasói küldemény bebizonyítja, hogy folyamatos „arculatváltásról” beszélünk.

Ezek a képek a Street Food Karavánnál készültek, ami a budapesti bulinegyed egyik ismert helyszíne. Ha már az egyik ikonikus ételünket, a lángost is így reklámozzák, akkor a Hilton tényleg eltörpülhet az álláshirdetésével.



Modern világ, modern megoldások

1. Végül rendhagyó módon egy csatornát szeretnék megmutatni az olvasóknak, ami kapcsolódik a reklámokhoz, sőt, az egész rovathoz.

Ugyanis – nyilvánvalóan nem vagyunk egyedül, mások is igyekeznek hasonló tendenciák bemutatásával. Például egy Telegram-csatorna, mely az Interracial BMWF Marketint Policy névre hallgat.

A csatorna olyan képeket, reklámokat, videók posztol, ahol kizárólag fekete férfi és fehér nő (black male, white woman) párokat mutatnak be. Korábban én is említettem, hogy ez a legnépszerűbb rasszkeverési felállás – nyilván nem véletlenül, így ezekből találni a legtöbb anyagot.

A csatorna hivatalosan nem foglalkozik politikával és világnézetekkel, ahogy kommentárokat sem fűznek a megosztásaikhoz. Ezen a ponton pedig felmerülhet, hogy valójában népszerűsíteni akarják az egészet, ám ez valószínűtlen, főleg látva azt, milyen reakciók érkeznek az egyes megosztásokra.

Mindenesetre a csatornát itt találják kedves olvasóink, mely instant muníciót szolgáltat rovatunk számára is. Talál fogunk szemezgetni belőle a jövőben.

Most viszont ezzel a rendhagyó ponttal búcsúzunk a tematikus részünktől, egy hét múlva pedig ismét érkezünk az újdonságokkal. A hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is várja a küldeményeket!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info