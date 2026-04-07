2026. április 7. 12:12

Afganisztáni háborús bűnök miatt emeltek vádat egy volt katona ellen Ausztráliában

Az ausztrál szövetségi rendőrség (AFP) kedden közölte, hogy őrizetbe vette Ben Roberts-Smith volt ausztrál elitkatonát, akit súlyos háborús bűnök elkövetésének gyanújával vádolnak Afganisztánban.

A tájékoztatás szerint a 47 éves férfit fegyvertelen civilek és foglyok meggyilkolásával vádolják. Letartóztatását követően néhány órával öt háborús bűncselekmény miatt emeltek ellene vádat.

A Sydney Morning Herald című helyi lap azt írta, hogy az eljárás "az ausztrál történelem legjelentősebb katonai büntetőeljárása" lesz.

A számos kitüntetéssel jutalmazott veteránt kedd reggel vette őrizetbe a szövetségi rendőrség. Óvadék iránti kérelmét elutasították. Bírósági meghallgatása szerdán lesz.

Őrizetbe vételét öt évig tartó nyomozás előzte meg, amelynek során a hadsereg elitkommandós alakulata, a SAS (Special Air Regiment) számos tagjának tanúvallomását rögzítették. Ezek a vád szerint azt bizonyítják, hogy Roberts-Smith 2006 és 2012 között több gyilkosságban is részt vett. A többi között azzal vádolják, hogy egy civilt lelökött egy szikláról, majd később elrendelte lelövését, valamint személyesen megölt legalább egy foglyot.

Roberts-Smith megkapta a legmagasabb ausztrál kitüntetést, a Viktória-keresztet a 2010-es kandahári csatában a tálib harcosok ellen tanúsított bátorságáért.

Amennyiben bűnösnek találják a férfit, életfogytiglani börtönbüntetéssel sújthatják. Ezen felül katonai kitüntetését is visszavonhatják.

(MTI)