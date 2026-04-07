Külföld, Gazdaság :: 2026. április 7. 19:41 ::

Az amerikai gazdasági teljesítmény növekedése 2023 szeptembere óta a leglassabb volt márciusban

Az amerikai gazdasági aktivitás növekedése 2023 szeptembere óta a leglassabb volt márciusban az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értékei alapján.

Az amerikai feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett kompozit BMI értéke 50,3 pontra süllyedt márciusban a februári 51,9 pontról. Az előzetes becslésben 51,4 pont szerepelt.

A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig annak növekedését jelzi.

A szolgáltatóipari BMI az előző havi 51,7 pont után 49,8 ponton, több mint hároméves mélyponton állt az év harmadik hónapjában, elmaradva az előzetes becslés alapján közölt 51,1 ponttól, 37 hónap után került az 50 pont alatti tartományba.

Az amerikai feldolgozóipari BMI végleges értéke az előzetesen becsült 52,4 pont helyett 52,3 pontra emelkedett a februári 51,6 pontról. A feldolgozóipari BMI tavaly csak júliusban volt a zsugorodást jelző 50 pont alatti tartományban, idén márciusban a 8. egymást követő hónapban állt a növekedést jelző 50 pont felett.

Az S&P Global felmérésének adatai alapján az Egyesült Államokban márciusban összességében 2023 szeptembere óta a leglassabb volt a gazdasági teljesítmény növekedése. Az előző havinál jelentősen lassabb bővüléshez az vezetett, hogy a szolgáltatószektor aktivitása több mint három év után először mutatott gyengülést, amit csak részben tudott ellensúlyozni a feldolgozóipar teljesítményének erősödése.

Összességében a vállalatok az új megrendelések előző havinál szerényebb növekedéséről és az árak megugrásáról számoltak be a közel-keleti háború kitörését követően. A szolgáltatószektort jobban sújtották a fejlemények, míg a feldolgozóiparban a termelés és az új rendelésállomány növekedésének fellendüléséről számoltak be. Hasonló eltérés volt megfigyelhető a jövőbeli kibocsátással kapcsolatos várakozások alakulásában is: a szolgáltatóipar gyengébb kilátásai ellentétben álltak a feldolgozóipar optimistább perspektívájával. A feldolgozóipari vállalatok derűlátása részben a vámokkal kapcsolatos aggodalmak mérséklődésének volt köszönhető. Az üzleti bizalom azonban összességében gyengült, amely hozzájárult ahhoz, hogy a foglalkoztatás több mint egy éve először csökkent.

Az árnyomás fokozódott, az inputárak december óta a legmeredekebben nőttek, részben az energiaköltségek háborúval összefüggő megugrásának és a szűkösebb ellátási feltételeknek tulajdoníthatóan, míg az értékesítési árak nyolc hónapja a legnagyobb mértékben emelkedtek.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza az adatokat kommentálva kiemelte: az amerikai szolgáltatási ágazat teljesítménye 2023 januárja óta először mutatott zsugorodást, így az S&P Global BMI-adatai mindössze 0,5 százalékos évesített márciusi GDP-növekedéssel konzisztensek.

(MTI)