NAV: benzinkút WC-jében hamisított dokumentumokat az ukrán aranykonvoj egyik vezetője

A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

A közleményben úgy fogalmaznak, mivel a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült ügy kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot, a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV tájékoztatást ad a nyomozás aktuális állásáról.

Megjegyezték, hogy a NAV büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

Emlékeztettek, hogy az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, melynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz kapcsán a pénzügyi nyomozók többek között azt állapították meg, hogy a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető - írták.

A NAV előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátására az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

Megjegyezték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV: a felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő, egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

Hangsúlyozták, hogy a NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el; minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videódokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel.