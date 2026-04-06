Háború, Külföld :: 2026. április 6. 12:48 ::

Donald Trump: "Nyissátok meg a kib***ott szorost, ti őrült fattyúk!”

Ismét veretes irodalmi nyelven nyilatkozott meg Donald Trump amerikai elnök, előbb a saját magának létrehozott Truth Social nevű közösségi oldalon, majd Fox News hírcsatornának adott interjúban. A Washingtonnal Irán számára előnytelen megegyezést aláírni nem hajlandó, általa „őrült fattyúknak” nevezett perzsákat ezúttal többi között a pokolba juttatással és a kőolajuk „elvételével” fenyegette meg.



Holnap, április 6-án jár le az a határidő, amelyet Donald Trump amerikai elnök adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, más szóval a tengerszoros blokádjának feloldására. Saját közösségi oldalán (Truth Social) az amerikai elnök ezzel kapcsolatban újabb bárdolatlan stílusú és nyelvezetű posztot tett közzé:

Kedden lesz az Erőművek napja és a Hídak Napja, mind egy csomagban, Iránban. Ehhez fogható nem lesz!!! Nyissátok meg azt a kib***szott szorost (a Hormuzi szorost – H. J.), ti őrült fattyúk, vagy a pokolban fogtok élni. MAJD CSAK NÉZZÉTEK! Dicsőség Allahnak. DONALD J. TRUMP elnök



Nem sokkal a fentebb idézett poszt kitétele után most már az irodalmi Nobel-díj várományosának is tekinthető Trump a Fox News amerikai konzervatív hírcsatornának adott interjúban a többi között ezt mondta:

Ha nem nem jutnak egyezségre velünk – de minél előbb –, akkor fontolóra veszem, hogy mindent felrobbantok (mármint Iránban – H. J.), s azt, hogy elveszem a kőolajukat (amint azt a venezuelai kőolajjal tette – H. J.).

H. J. – Kuruc.info