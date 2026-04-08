2026. április 8. 08:00

Orbán: tökkelütött és divatkatona, aki azt állítja, hogy családi sugalmakra indult el a csádi akció

Az Ultrahang műsorába ment kedden Orbán Viktor, ahol a mostanában kitálaló emberekről is beszélt. Orbán azt mondta, hogy ezek az önfeltáró vallomások mind nekik dolgoznak, mert ezeknek az államigazgatási egységeknek – rendőrség, titkosszolgálat, katonák – van egy belső rendje, lojalitás, viselkedéskódexe. „Aki ezt megsérti, az szembefordul magával az egyenruhás állománnyal. Szerintem termeli a Fidesz-szavazókat” – mondta Orbán, aki szerint így nem lehet viselkedni a bajtársaikkal szemben.

Arra a kérdésre, hogy nem politikai parancsot hajtanak-e végre ezek a szervezetek, Orbán azt válaszolta, hogy akik ilyet mondtak, azok egyetlen konkrét esetet sem tudtak mondani, nem értik, nem látják át, amiről beszéltek.

„Századosok szintjéről átlátni nagy, bonyolult operatív akciókat szinte lehetetlen” – utalt Orbán Pálinkás Szilveszter századosra, majd hozzátette, hogy az ilyen embereknek valószínűleg van egy rossz közérzetük, frusztráltak lehetnek. Ha igaz lenne, amiről beszélnek, akkor tömegesen hagynák el az állományokat, de „egy-egy kiugró van, ez dolgozik a Fidesznek”. Ha több ezren mondanának fel, vagy kitörne egy hatalmas sztrájk, akkor lehetne tömegjelenségről beszélni, de nem erről van szó, mivel „ők kiugrottak, a többiek maradtak”.

Helyezhet-e a honvédelmi miniszter ilyen nyomást egy leszerelt katonára, hogy ne nyilatkozzon? – kérdezték a miniszterelnököt Pálinkás azon állításáról, hogy berendelte Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter, és megpróbálta lekenyerezni. Orbán azt mondta, hogy a százados nem leszerelt katona, bent van az állományban, rá a katonai szabályok érvényesek, és az elöljárójának felel, „nem a honvédelmi miniszter dolga ez” – mondta Orbán, aki szerint ezt a dolgot már a „katonák rendbe tették”, mert amit ő a nyilvánosságban látott, nem lenne „a Pálinkás úr helyében”.

Van-e olyan szál, hogy családi sugalmakra indult el a csádi akció? – hangzott a kérdés Orbán Gáspárral kapcsolatban. „Sugalmak nincsenek, vagy ha vannak is, nincs katonai következményük” – mondta Orbán, hozzátéve, hogy századosok, főhadnagyok nem terveznek missziókat.

„Aki ezt állítja, az tökkelütött” – mondta, majd hozzátette, hogy a seregben parancsuralmi rendszer van, „nem lehet összevissza ugrándozni, aki ilyeneket állít, az divatkatona”.

(Telex)