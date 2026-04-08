Háború :: 2026. április 8. 09:11 ::

"Civilizációpuszítás" helyett végül inkább tűszünetet jelentett be Trump

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. /Folyamatosan frissülő összeállítás./



Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán "teljes mértékben és azonnal" megnyitja a Hormuzi-szorost, és garantálja annak biztonságát.

"Ez egy kétoldalú tűzszünet" - írta Donald Trump, és az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.

"Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten" - írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.

Donald Trump 10 nappal ezelőtt szabott ultimátuma washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor járt volna le, és az elnök egy órával azt megelőzően jelentette be a kéthetes tűzszünetet.

Az elnök korábban azt közölte, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az iráni vezetéssel, ugyanakkor egy internetes bejegyzésében azt is világossá tette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig, "egy teljes civilizáció fog elpusztulni", amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásmérésként írt le.

Frissítések: a Fehér Ház győzelmet hirdetett

A Fehér Ház győzelmet hirdetett az Iránnal kötött tűzszünet bejelentése után, még úgy is, hogy Izrael egyelőre nem adott hivatalos választ, számolt be a BBC.

– Ez az Egyesült Államok győzelme, amelyet Trump elnök és a rendkívüli hadseregünk tett lehetővé – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy közösségi médiás bejegyzésben, hozzátéve, hogy az elnök „újra megnyitotta a Hormuzi-szorost”.

Karoline Leavitt kiemelte, hogy az elnök már a kezdetektől azt mondta, hogy az iráni hadművelet négy-hat hetes lesz, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok „38 nap alatt elérte, és túl is szárnyalta alapvető katonai célkitűzéseit”.

„Hadseregünk sikere maximális tárgyalási erőt teremtett, ami lehetővé tette Trump elnök és csapata számára, hogy kemény tárgyalásokat folytassanak, amelyek most megnyitották az utat egy diplomáciai megoldás és a hosszú távú béke felé” – írta a sajtótitkár.

Libanonnal még nem végeztek a zsidók

Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy Izrael támogatja Donald Trump kezdeményezését, amely két hétre felfüggesztené az Irán elleni támadásokat. Több lap azonban megjegyzi, hogy nyilvánosan még nem foglaltak állást a tűzszünetről. Az izraeli miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a tűzszünet nem terjed ki Libanonra. Benjamin Netanjahu kijelentése ellentmond Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnöknek, úgy nyilatkozott, hogy a harcok szüneteltetése Libanonra is vonatkozna – írja a Sky News.

Az eltérő állítások tovább növelik a bizonytalanságot a térségben.

A két ország közötti konfliktus hátterében Izrael, és az Irán által támogatott Hezbollah áll, amely Libanon területén működik. A feszültség március végén tovább fokozódott, amikor Izrael bejelentette, hogy kiterjeszti katonai műveleteit, és egy úgynevezett ütközőzónát kíván létrehozni Dél-Libanonban.

Zuhan a kőolaj világpiaci ára

Jóval 100 dollár alá esett a kőolaj ára a világpiacon szerda reggel, miután az Egyesült Államok és Irán a Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazó kéthetes tűzszünetben állapodott meg.

Röviddel 7 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 95,10 dolláron állt, 14,18 dollár (12,97 százalék) eséssel. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai olajfajta hordónkénti ára 16,20 dollár (14,35 százalékkal) 96,75 dollárra zuhant.

Előzőleg azért ugrottak meg az olajárak, mert a közel-keleti háború akadályozta a nyersolaj termelését és szállítását a Perzsa-öbölben. A kőolaj nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül hagyta el az öblöt, hogy eljusson a világ minden tájára a vásárlókhoz, de Irán elzárta ezt az utat a vele ellenséges országok hajói elől.

Jelentősen erősödött a forint árfolyama reggel

Erőteljesen drágult a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 375,59 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 381,84 forintnál. A dollár jegyzése 321,72 forintra süllyedt 330,02 forintról, a svájci franké pedig 412,72 forintról 407,32 forintra gyengült.

Az euró árfolyama 1,1677 dollárra erősödött a kedd esti 1,1572 dollárról.

Az iráni tévé is bejelentette a saját győzelmüket:





In the broadcast, it said Washington had accepted demands including non-aggression, sanctions relief and a US troop withdrawal from the region. Iranian state TV announced a ceasefire with the US, framing it as a victory as crowds gathered in Tehran.

Íme a tűzszüneti terv: erre bólinthatott rá Trump

Miután szerda hajnalban kéthetes tűzszünet született az Egyesült Államok, Izrael és Irán között, az Al-Dzsazíra közölte, hogy mi szerepelhet Teherán tízpontos tűzszüneti javaslatában. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a tervezet "alkalmas alapot nyújt a tárgyalásokhoz".

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi az Anadolu hírügynökség szerint jelezte, hogy ha leállnak az Irán elleni támadások, nagy erejű fegyveres erőink is beszüntetik védelmi műveleteiket.

Mint közölte, a kéthetes időszakban – a technikai korlátokat figyelembe véve – biztosítható a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás az iráni haderővel való együttműködés révén.

Az irániak követeléseiben, amelyet látszólag az Egyesült Államok is megfelelő kiindulási pontnak tekint, megközelítőleg a következő állhat a teheráni nemzetbiztonsági tanács közleménye és az iráni Farsz hírügynökség alapján:

Irán kötelezettséget vállal arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket,

ugyanakkor az Egyesült Államoknak el kell ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, majd egyeztetés indul a dúsítás szintjéről.

A Hormuzi-szoroson való ellenőrzött, naponta korlátozott áthaladás egy biztonságos áthaladási jegyzőkönyv és Irán speciális szabályai alapján, összehangolva az iráni fegyveres erőkkel, ami Irán számára különleges gazdasági és geopolitikai előnyt biztosítana.

A háború befejezése Irán és az "ellenállás tengelyéhez" tartozó minden szereplő (a libanoni Hezbollah, a jemeni húszik, stb.) ellen, valamint az Egyesült Államok lemond az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen.

Engedély Irán számára kétoldalú és többoldalú békeszerződések tárgyalására a térség országaival.

Az amerikai csapatok kivonása a térség valamennyi bázisáról és állomáshelyéről,

valamint az Irán elleni támadások tilalma a regionális bázisokról.

Irán háborús kárainak megtérítése a vonatkozó becslések alapján, egy befektetési és pénzügyi alap létrehozása.

Minden elsődleges és másodlagos amerikai szankció, valamint a Nemzetközi Atomügynökség kormányzótanácsa és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok feloldása.

A külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök és vagyon felszabadítása.

Végül mindezeknek a pontoknak a megerősítése egy kötelező erejű, ENSZ Biztonsági Tanács által szentesített határozattal.

A felek pénteken a pakisztáni Iszlámábádban kezdenek tárgyalni arról, hogy pontosan milyen feltételek mentén zárhatják le a háborút.

Izrael már közölte, hogy a kéthetes tűzszünet nem terjed ki Libanonra, és összességében egyáltalán nem valószínű, hogy az iráni tervezetet ebben a formában elfogadná az Egyesült Államok.

(MTI - Index - Portfólió nyomán)