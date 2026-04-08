2026. április 8. 09:25

Gyilkosság gyanújával tartóztattak le egy férfit Miskolcon

A Miskolci Járásbíróság végleges végzésben egy hónapra elrendelte egy férfi letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint nagypénteken gyilkosságot követhetett el Miskolc Hejőcsaba városrészében - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel szerdán.

Mint írták, a rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt egy társasházi lakásban testszerte ütlegelve, valamint a fején és az arcán súlyos sérüléseket okozva bántalmazott egy férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés bűntettének megállapítására alkalmas, vele szemben e bűntett megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

A kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amelyet a férfi személyi körülményei erősítenek. Emellett attól is tartani lehet, hogy a férfi szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást - közölték.

A közlemény szerint a gyanúsítottal szemben erőszakos cselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, és ismert életviteléből okkal lehet arra következtetni, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.