Háború :: 2026. április 7. 16:04 ::

IEA: az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát okozza

Az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát okozza, ami felgyorsíthatja a megújuló energiaforrások, a nukleáris energia és az elektromobilitás terjedését - mondta a Le Figaro című francia lap keddi számában megjelent interjúban Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója.

A török szakember szerint "van ok optimizmusra is", mert úgy véli, hogy a világ energiarendszereinek felépítése a következő években át fog alakulni.

"Ehhez évekre lesz szükség. Nem jelent megoldást a jelenlegi válságra, de az energia geopolitikája gyököresen fog megváltozni" - fogalmazott Birol, aki szerint egyes technológiák gyorsabban fejlődnek majd, mint mások. "Így lesz a megújulókkal, a nap- és szélenergiával, melyhez a technológia gyorsan telepíthető. Ez nagyon gyorsan, hónapokon belül be fog következni" - fejtette ki a vezérigazgató.

Birol az elektromos autózás további fejlődése mellett az atomenergia reneszánszára is számít, ami a jelenlegi erőművek élettartamának meghosszabbításával és kisebb, moduláris reaktorok üzembe állításával tart valószínűnek.

Fatih Birol szerint azonban a jelenlegi helyzetben a világ országainak a lehető legtakarékosabban kell felhasználniuk az energiát, ahol lehet spórolni kell vele, és javítani kell az energiafelhasználás hatékonyságát. A török közgazdász elmondta, hogy abból a szempontból viszont nagyon borúlátó, hogy a világ korábban még soha nem tapasztalt ilyen léptékű zavart az energiaellátási láncokban.

"A jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1973-es, az 1979-es és a 2002-es együttvéve" - szögezte le Fatih Birol, aki szerint a március is nehéz volt, de utána még rosszabb, "fekete áprilisra" számít. Mint mondta: a jelenlegi háború a világgazdaság "egyik artériáját szorítja el", nemcsak a földgáz és a kőolaj, hanem a műtrágya, más petrolkémiai termékek és a hélium útját is elzárja.

Az IEA vezérigazgatója elmondta, hogy ha a tengerszoros egész hónapban zárva marad, akkor ebben a hónapban kétszer annyi kőolaj és finomított kőolajszármazék esik ki a világpiacról, mint márciusban.

(MTI)