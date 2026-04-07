BRFK: 75 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök a húsvéti ünnep alatt

A rendőrök csütörtök estétől kedd reggelig 75 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Police. hu oldalon.

A közlemény szerint a fővárosi rendőrök az ittas járművezetők kiszűrésére tartottak ellenőrzést április 2-án estétől április 7-én reggelig a főváros útjain. Az alkoholos befolyásoltság mértékének függvényében 33 ember ellen indult büntetőeljárás (tőlük a jogosítványt is elvették, illetve felfüggesztették vezetői jogosultságukat), 41 esetben közigazgatási eljárás indult, míg egy embert vérvételre állítottak elő.

A járművezetők emellett büntetőpontokat is szereztek - tették hozzá.

(MTI)