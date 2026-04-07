Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak, egy rendőr pedig megsebesült kedden az isztambuli izraeli főkonzulátusnak otthont adó toronyháznál lövöldözésben - jelentette a Habertürk török napilap.
A Reuters hírügynökség videofelvételein látható, ahogy egy rendőr fegyvert ránt és fedezékbe vonul, miközben lövöldözés hallatszik. Egy vérrel borított személy is látható a képeken.
İstanbul Levent'de israil konsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı, bir yaralı var pic.twitter.com/UB8x8lvZOL— Serkan Türkoğlu (@serkanturkglu) April 7, 2026
A TRT állami televízió két sebesült rendőrről számolt be. Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség arról számolt be, hogy három támadót "semlegesítettek".
istanbul Levent'te bulunan israil Konsolosluğu'na düzenlenen saldırının ilk görüntüleri...pic.twitter.com/xRZ4gFoN8n— Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) April 7, 2026
Izraelnek egyébként jelenleg egyetlen diplomatája sem tartózkodik Törökországban.
BREAKING: Turkish police neutralised three gunmen outside the Israeli Consulate in Istanbul. Turkish TV says three Istanbul gunmen had long guns, camouflage and backpacks. pic.twitter.com/UZp9Y1cUVs— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 7, 2026
(MTI nyomán)