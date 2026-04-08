2026. április 8. 10:00

Gyermekorvosra és ápolóra támadt az eltérő kulturális szokások alapján valószínűsíthetően nem túl idős nagymama Pécsen

Két év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte a Pécsi Járásbíróság azt az asszonyt, aki rátámadt egy gyermekorvosra és egy ápolóra a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Klinikai Központjának egyik osztályán. Az asszonyt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében és kétrendbeli könnyű testi sértés vétségében mondták ki bűnösnek.

A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint az asszony azt hitte, hogy a törvényes képviselője engedélye nélkül műtötték meg az alig két hete született unokáját. Ezért 2024 október másodikán este 21 óra 40 perc körül trágár módon szapulni kezdte az ügyeletes gyermekorvosnőt, majd megragadta és szorongatni kezdte az orvos nyakát, végül beleverte áldozata fejét az orvosi szoba ajtajába.

A nagymama a bántalmazás során emelt hangon kérte számon az orvoson azt, hogy egy branült vezettek az osztályon fekvő unokája halántéki vénájába. Az egyik ügyeletes ápolónő a gyermekorvos védelmére kelt, és „leszedte” az orvosról a támadót. A doktornő ekkor az orvosi szobába menekült, hogy rendőri segítséget kérjen, mire a nagymama az ápolónőt ragadta torkon, és az ő torkára szorított rá.

A támadót egy másik ügyeletes szakápolónő fékezte meg. A kiérkező rendőrök intézkedés alá vonták az őrjöngő asszonyt. Kiderült, hogy a támadó unokájának vénájába azért vezettek branült, mert felmerült annak gyanúja, hogy az édesanyja révén herpes simplex vírussal fertőződhetett, és a branül a gyermek folyamatos gyógyszerrel való ellátását könnyítette meg.

A gyermekorvos nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a nyaka jobb és bal oldalán 6 cm hosszú, kézujjaknak megfeleltethető zúzódás keletkezett, és a hajas fejbőre is zúzódott. Az ápolónő a nyak középvonalától balra terjedően szenvedett 4 cm hosszú, kézujjnak megfeleltethető horzsolást, mely szintén nyolc napon belül gyógyult. A nagymama és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért, az ügyész pedig súlyosabb büntetésért fellebbezett.

