Anyaország, Videók :: 2026. április 8. 09:52 ::

"A Fidesz és a Tisza ugyanabban érdekelt"

Egyedül a Mi Hazánk tett feljelentéseket a „Kósa Nostra”, a felszámoló maffia vagy akár az akkugyárak ügyében, miközben a Fidesz és a Tisza cinkosan hallgatott ezekről a botrányokról, vagy csak néhány gyenge mondatot mondott róluk. Ebből is látszik, hogy akármelyikük is alakít kormányt, nem lesz változás azokban a folyamatokban, amelyek eddig elégedetlenséget váltottak ki a magyarokban, a változást csak a Mi Hazánk érheti el. Egyebek közt erről beszélt Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke a Jelen Podcastban Virághalmy Sarolta szerkesztő-műsorvezetővel.