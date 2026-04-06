2026. április 6. 06:32

"Elérhető luxus" kategóriába süllyedt egy szelet sütemény a cukrászdában

Beköszöntött a jó idő, így eljött a fagylalt szezonja is.

Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke arról nyilatkozott a Pénzcentrumnak, hogy az elmúlt 3-4 évben 10 százalékos csökkenés tapasztalható a cukrászdák számában. A legtöbben az energiaárak drasztikus növekedése és a magas infláció miatt választották a végleges bezárást, de a munkaerőhiány, illetve a munkabéreknek és a járulékainak a kitermelése is komoly gondot okozott – írja az Economx.

Ennek ellenére Erdélyi Balázs szerint az áremelésre nagyon figyelnek a kollegái, és az elmúlt években inkább csak infláció követésről, vagy árkorrekcióról beszélhetünk, mint drasztikus áremelésről. Mint fogalmazott, egy szelet sütemény már elérheti a kétezer forintot, ami sok embernek már luxusnak számít, de talán még egy elérhető luxusnak.

A fagylalt ára 600 és 700 forint között mozog, de elmondása szerint ezt könnyebben fogadják a vendégek, mert a nyári melegben szinte már nem is érdekes a gombóc ára.



Szerinte már sokan keresik a minőségi termékeket, alapanyagokat, és a komoly szakmai tudást. Mint elmondta, idén nem várható drasztikus áremelés, esetleg kisebb árkorrekcióra lehet számítani.

További pozitívum, hogy a kakaóbab és a vanília ára is csökkent, ami remek hír a szakmának. Ezzel szemben a gyümölcsök árai – mint a málna, áfonya vagy sárgabarack – drasztikusan emelkednek.