Külföld, Gazdaság :: 2026. április 8. 06:52 ::

Csökkent Franciaország ipari termelése

A francia ipari termelés az elemzők által várt stagnálással szemben csökkent februárban havi összevetésben, míg éves szinten ugyancsak zsugorodást regisztráltak a francia statisztikai hivatal, az INSEE adatai szerint.

Az ipari termelés Franciaországban februárban szezonális és naptári kiigazítással az elemzők által várt stagnálás helyett 0,7 százalékkal csökkent havi bázison az előző havi 0,2 százalékos bővülés után.

A francia feldolgozóipari termelés havi szinten stagnált az év második hónapjában az előző havi 0,2 százalékos bővülést követően.

Az INSEE adatai szerint februárban havi összehasonlításban a tőkejavak gyártása stagnált, az energiatermékek előállítása 3,1 százalékkal csökkent, míg a köztes javaké 0,7 százalékkal zsugorodott, miközben a nem tartós fogyasztási cikkek gyártása pedig 0,4 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkek előállítása 2,6 százalékkal bővült.

Éves összevetésben 0,3 százalékkal csökkent a francia ipari termelés a januári 1,9 százalékos növekedést követően.

A kevésbé volatilis háromhavi időtávot tekintve a decembertől februárig tartó negyedévben éves bázison a francia ipari termelés 1,1 százalékkal, míg a feldolgozóipari termelés 1,6 százalékkal bővült.

A december-februári időszakban negyedéves összevetésben a francia ipari termelés 0,6 százalékkal, a feldolgozóipari termelés pedig 0,4 százalékkal zsugorodott.

(MTI)