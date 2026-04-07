Irániak milliói védik élőlánccal országuk energetikai létesítményeit

Irán megszakította a közvetlen kommunikációt az Egyesült Államokkal, miközben nők és gyerekek élőláncokkal védik az ázsiai ország energetikai létesítményeit. Az egyeztetések közvetítőkön keresztül folytatódnak, de a Donald Trump által kiszabott ultimátum aligha lesz betartható.

Az iráni állami televízió hidaknál és erőműveknél tüntető civilek képeit sugározza, közvetlen azután, hogy Trump azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja az infrastruktúrát. A videókon javarészt nők és gyerekek láthatók, akik zászlókat lengetnek, miközben skandálás hallatszik a hangszóróból – számolt be róla az Index által szemlézett Daily Mail.

A brit lap arról ír, hogy a teheráni tisztviselők elutasították az Egyesült Államok ideiglenes tűzszüneti javaslatát, valamint az iráni vezetés nem nyitná meg a Hormuzi-szorost, ami Washington egyik követelése.

A Közel-Keleten egyre fokozódik a feszültség, miközben a világ lélegzetvisszafojtva várja, mi történik Donald Trump Iránnak adott ultimátumának lejárta után. A Fehér Ház döntése nem csak katonai szempontból lehet sorsdöntő, az események könnyen olyan láncreakciót indíthatnak el, ami az energiapiacokon és a globális kereskedelemben is súlyos zavarokat okoz. A háttérben ugyanis kulcsfontosságú tengeri útvonalak biztonsága forog kockán, miközben a diplomácia és a háborús fenyegetések egyszerre vannak jelen.