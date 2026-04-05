2026. április 5. 15:32

Robbanószert találtak a szerb-magyar határ közelében, Toroczkai László is kifejtette véleményét

Amint azt korábban írtuk, utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt telefonon beszélt Alekszandar Vucsics szerb államfővel a kialakult helyzetről, és bejelentette, hogy délutánra összehívta a védelmi tanácsot – olvashatjuk az Indexen.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is reagált a hírre közösségi oldalán. Szerinte

terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok. Mint írta, ez a Déli Áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. A politikus szerint a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak.

Nem »csupán« Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben – fogalmazott Pásztor Bálint, akit szintén a szerb köztársasági elnök tájékoztatott.

A szerb köztársasági elnök is beszámolt közösségi oldalain a vizsgálatról és Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetéséről.

Épp most fejeztem be a telefonbeszélgetést Orbán Viktor miniszterelnökkel, amely során tájékoztattam őt a katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban – írta posztjában Vucsics, majd megerősítette, hogy „pusztító erejű” robbanószert és annak aktiválásához szükséges eszközöket találtak.

Azt mondtam Orbán miniszterelnöknek, hogy a vizsgálat további menetéről is tájékoztatni fogjuk – írta Vucsics.



Orbán Viktor és Aleksandar Vucic 2025. november 27-én Szabadkán (fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI)

A Tass szerint az államfő újságírói kérdésekre kifejtette, hogy a robbanóanyagok olyan erősek, hogy a közelben lévő település lakosságát is veszélyeztette volna a robbanás.

„Kíméletlenül fellépünk mindenkivel szemben, aki megpróbálja elpusztítani Szerbia létfontosságú érdekeit” – nyilatkozta a köztársasági elnök, majd hozzátette, hogy sikerült áldozatok nélkül megakadályozniuk a „Szerb Köztársaság létfontosságú érdekei elleni támadást”.

Az üggyel kapcsolatban Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke is kifejtette véleményét X-felületén:

Gondolkodóknak:

Tény: 2022. szeptember 26-án nemzetközi vizeken, Dánia és Svédország gazdasági övezetében terroristák felrobbantották az Északi Áramlat (Nord Stream) gázvezetéket, amely orosz földgázt szállított Németországba. A nyugatiak kezdetben Oroszországot vádolták önmerénylettel, kivéve Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztert, aki egy később törölt posztban az USA-nak köszönte meg a terrortámadást. Végül Németország nyomozásának köszönhetően beazonosították a terroristákat, akik ukránok voltak. Semmi sem bizonyítja, hogy a merénylethez az oroszoknak bármi köze lett volna.

Tény: Hónapok óta nem jön az orosz kőolaj Magyarországra és Szlovákiába a Barátság csővezetéken keresztül Ukrajnából. A jelenlegi globális energiaválság miatt ez egyre nagyobb, és egyre komolyabb problémát jelent Magyarország és Szlovákia számára.

Tény: Rendszeresen érkezik terrorfenyegetés Ukrajnából a magyarok irányába, a Mi Hazánk például már videóüzenetet is kapott ukránul beszélő, maszkos, de beazonosítható férfiaktól, akik súlyos terrorfenyegetéseket küldenek nekünk, leginkább személyesen nekem.

Tény: Ma a szerb hatóságok két hátizsákot és két nagyobb csomag robbanóanyagot találtak, és további nyomok is előkerültek Magyarkanizsa térségében, a szerb-magyar határtól nem messze. A romboló erejű robbanóanyagokkal, valamint azok működésbe hozásához szükséges eszközökkel a szerb hatóságok szerint a közelben futó Török Áramlatot tudták volna felrobbantani. Ez a vezeték orosz gázt szállít Európába a Fekete-tengeren és a Balkánon keresztül, a megrongálása Észak-Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna.

Ezek a tények, ennyit tudunk egyelőre. Minden más találgatás, csak spekuláció. El sem olvasom a teljesen elfogult "azt hallottam, hogy...", "úgy vélem, hogy", "a piacon mondták" kezdetű cikkeket.

Helyette inkább újabb tényeket akarunk, minket az igazság érdekel, mint mindig.



Korábban írtuk: Utakat zártak le Magyarkanizsán és környékén