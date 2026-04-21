2026. április 21. 14:04

Gajdics a választási "elemzéséből" készült sanzonparódiára panaszkodott - majd ezt is megzenésítették

Az eredmények fényében gyorsan mémesedtek a kormányközeli újságírók megjegyzései a választási tévéműsorokból, melyekben a várható Tisza-bukáson örömködtek előre. A legnagyobb karriert talán Gajdics Ottó az ellenzékiek „óriási kognitív disszonanciájáról” szóló, önbizalomtól duzzadó, kaján monológja futotta be, részben annak köszönhetően, hogy a Mronk nevű YouTube-felhasználó a mesterséges intelligencia segítségével megzenésítette. A videó pár nap leforgása alatt több mint 480 ezer megtekintést ért el.

Gajdics azóta egy Parlament előtt tartott tüntetésen reagált is a paródiára, a Gulyáságyú Médiának adott miniinterjúban elpanaszolta, hogy hülyét csináltak belőle az interneten, csak azért,

mert még hattól hétig nyolcig teljesen meg voltam győződve, hogy szoros küzdelemben, de győzni fogunk, és hát, ami történt, az meg megtörtént, és ez látszott az arcomon.

A következő lépés szinte elkerülhetetlen volt: a fenti mondatokat ismét sanzonná alakították, némi AI-manipulációval pedig azt is elérték, hogy hozzá tartozó videóban a fideszes publicista még táncra is perdüljön a Kossuth téren:

(24 nyomán)