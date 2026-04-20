Fideszes influenszerek magyarázata a vereségre: Isten kiválasztottja bálványimádást követett el

Jeszenszky Zsolt Hajdú Péter Frizbi című műsorának volt a vendége, ahol az országgyűlési választás eredménye volt az egyik fő téma.

A fideszes "influenszer" a beszélgetésben arra utalt, hogy Orbán Viktor azért veszíthetett, mert "hiába volt ő isten kiválasztottja Magyarország irányítására", amikor Indiában járt, és a vendéglátók felé egyféle gesztusként áldozati ajándékot vitt a hindu istenség templomába, akkor "ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az életébe. És hiába volt ő Isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és Isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett".

A Bharata Hindu Közösség visszautasítja az indiai hagyományokat ért méltatlan vádakat – reagált Jeszenszky kijelentéseire Leveles Zoltán hindu tanító az MTI-n keresztül. Leveles hangsúlyozta, hogy a szent rituálék nem sötét energiákat, hanem az istenszeretet tiszta fényét hozzák el a világba. A valódi hit nem bűnbakokat keres, hanem alázattal és az Abszolútum iránti odaadással emeli fel az emberi szívet.

A hindu tanító tiltakozik a nagy nyilvánosság előtt elhangzott azon kijelentések ellen, amelyek az indiai vallási hagyományokat degradáló módon bálványimádásként bélyegzik meg, és negatív energiák forrásaként tüntetik fel. E nyilatkozatok nem csupán a világ egyik legősibb spirituális kultúráját sértik, hanem alapjaiban rendítik meg a vallásközi párbeszédet és a társadalmi megbékélést – írta Leveles.

Izrael és a démonok

Részletesebben Jeszenszky legújabb agymenése:

– Az Ószövetség istene az az isten, aki Izraelt megbünteti, amikor az letér az útról. Leginkább a bálványimádás, az a legfőbenjáróbb bűn. Ábrahám Robinak van egy nagyon jó videója most erről, ahol… ez egy nagyon radikális gondolat, de azt mondja, amikor Orbán Indiában járt, és a helyi vendéglátók felé gesztusként ő vitt be valamilyen áldozati ajándékot a hindu istenségnek a templomába... nem tudom a pontos sztorit, Robi videójában ez részletesen benne van… akkor ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az életébe. És hiába volt ő Isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és Isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett… – mondta Jeszenszky, amire Hajdú Péter visszakérdezett: és emiatt bukott most, és nem Matolcsy miatt?

– Elképzelhető. Azáltal, hogy amikor ő egy kicsit kivonta magát az itteni disznóságok alól, akkor ezzel szabadjára is engedte, és amikor az ember elkövet valamilyen bűnt, akkor tulajdonképpen valamilyen démont, valamilyen negatív szellemi energiát enged szabadjára. Ha megcsaljuk a feleségünket, azzal is, ha lopunk, azzal is, valamilyen, mondjuk azt, bennünk élő rosszaságot, ami a szellemvilágból jött, de bennünk keveredik, mert jó emberek vagyunk, de azért néha elkövetünk rossz dolgokat. És ha ezek a rossz energiák egy idő után már tobzódni kezdenek, olyan méreteket öltenek, akkor annak következménye van. Az Ószövetség istene megbüntette Izraelt a bálványimádásért, de amikor Izrael visszatalált az Úrhoz, akkor újra befogadta, és újra megajándékozta a kegyelmével. Ez előfordult a Fidesszel is: volt már bukás, volt már felemelkedés – magyarázta Jeszenszky.

(MTI - 24 nyomán)

