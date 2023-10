Háború, Videók :: 2023. október 13. 21:39 ::

Robert C. Castel gyakorlatilag a kollektív bűnösség elvét fogalmazta meg

Mint tudvalevő, Robert C. Castel (születési neve: Kohn Róbert, Arad, 1970. február 14.) izraeli biztonságpolitikai szakértő, aki gyerekkorában a családjával Izraelbe vándorolt ki, az utóbbi időben népszerű szereplővé vált a magyar nyilvánosságban, hiszen elemzései az orosz-ukrán háború kapcsán realisztikusak voltak. Most azonban olyan helyzetbe került, ahol ő maga is érintett, jelenleg is Izraelben tartózkodik, és egyes források szerint harcol is.

Résztvevője a Mandiner heti geopolitikai magazinműsorának is, melyben Bendarzsevszkij Antonnal szokták elemezni az eseményeket. A legutóbbiban nem volt jelen személyesen, de egy videós üzenetben megosztotta gondolatait.

Mint mondja, személyesen látta azokat a borzalmakat, amelyeket a Hamász követett el izraeli civilek ellen, és úgy fogalmazott, „már nem az az ember vagyok, aki a háború előtt voltam”. De azt is hozzáfűzte, nem fogja elmondani, pontosan mit látott, mindenki képzelje el, mert amit látott, az az IÁ rémtetteihez hasonló.

Rátért arra is, milyen feladatokkal kell most Izraelnek megbirkóznia. És e ponton nagyon markáns véleményt fogalmazott meg, eloszlatva ezzel sok kérdést. Leszögezte, nem igaz az a beállítás, hogy Izraelnek csak a Hamásszal van konfliktusa, ő úgy látja, nekik egy teljes néppel van dolguk. Nem hisz abban, hogy vannak a terroristák és vannak a gázai civilek. Szerinte a terroristák nem tudták volna végrehajtani azokat a cselekményeket, amelyeket láttunk, ha a gázai palesztinok nem támogatták volna őket.

Gyakorlatilag olyan tónusban beszélt Gázáráról, hogy teljesen felesleges szálazgatni, hol húzódik meg a civil és a terrorista közötti határvonal, mert Izraelnek a palesztin néppel kell leszámolnia. Egész tömören azt mondta, ettől a néptől el kell venni a teljes szuverenitást, és kőkeményen kell fellépni Gáza egésze ellen.

Erről kár lenne vitát nyitni, ez a kollektív bűnösség elvének a megfogalmazása és alkalmazása.

Hogy ez mennyiben többségi vélemény vagy sem Izraelben, az kérdés, de mivel megfogalmazója izraeli állampolgár, így vélelelmezhetjük legalábbis autentikusnak. A következtetéseket mindenki levonhatja, mi fog ezután következni.