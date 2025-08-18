Háború :: 2025. augusztus 18. 13:21 ::

Idén a tavalyinál is többet fizettek a skizofrén szankciózók az orosz cseppfolyósított földgázért

Az idei év első felében az EU jóval többet fizetett az Oroszországból importált cseppfolyósított földgázért, mint a tavalyi azonos időszakban az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentése alapján.

Az EU 2025 első félévében mintegy 4,48 milliárd euró értékben importált cseppfolyósított földgázt Oroszországból. Az előző év azonos időszakában ez az érték még körülbelül 3,47 milliárd euró volt az Eurostat adatai szerint.

Az EU energiaellátása érdekében folyékony földgázt importál Oroszországból annak ellenére, hogy Moszkva továbbra is háborút folytat Ukrajna ellen. A mennyiség nem csökken.

Az év első hat hónapjában összesen mintegy 26,9 milliárd euró értékben importált az EU folyékony földgázt. A legnagyobb tétel - körülbelül 13,7 milliárd euró értékben - az Egyesült Államokból érkezett.

Az EU Bizottság adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államok az EU legnagyobb LNG-szállítója volt, az összes LNG-import közel 45 százalékát adta.

Az orosz olajjal és szénnel ellentétben a földgázimportra még nem vezetett be szankciókat az EU egyes tagországainak energiaellátási függősége miatt. Orosz földgáz cseppfolyósított formában (LNG), valamint vezetéken keresztül - Török Áramlat - továbbra is érkezik az unió tagállamaiba.

(MTI)