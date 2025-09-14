Rajtaütést hajtottak végre a házán izraeli katonák – állítja Basel Adra. A Nincs más föld című dokumentumfilm Oscar-díjas palesztin rendezője az Associated Pressnek nyilatkozott arról, hogy szombaton izraeli telepesek támadtak a ciszjordániai Masafer Yatta falura, ahol ő is él, és megsebesítették két testvérét és egy unokatestvérét.
Amíg Adra a rokonait látogatta a kórházban, hírét vette, hogy az otthonát izraeli katonák kutatták át, akik a felesége telefonját is átvizsgálták. A házkutatás közben kilenc hónapos lányuk is otthon volt.
A rendező a Guardian híre szerint azt nyilatkozta, szombat este nem tudott hazamenni, mert a faluját lezárták az izraeli katonák, ő pedig tart az előállítástól.
Az izraeli hadsereg közleménye szerint azért vonultak ki a ciszjordániai faluba, mert ott izraeli "civileket" kővel dobáltak meg.
A Nincs más föld társrendezőjét, Hamdan Ballalt márciusban támadták meg izraeli telepesek (ők volnának a civilek, ugyebár - a szerk.).
(24 nyomán)