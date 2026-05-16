Külföld :: 2026. május 16. 16:50 ::

Lesodródott egy repülőgép a kifutópályáról a spliti repülőtéren

Lesodródott a futópályáról a Croatia Airlines egyik repülőgépe szombaton a spliti repülőtéren, de senki sem sérült meg - közölte a repülőtér és a légitársaság.

Az incidens 13.30 körül történt a Frankfurtba tartó járattal. Az Airbus A220-300-as repülőgép felszálláshoz készülve egyelőre ismeretlen okból letért a pályáról, és egyik felével a pálya melletti füves területen állt meg.

A fedélzeten a Croatia Airlines szerint 130 utas, valamint két pilóta és három légiutas-kísérő tartózkodott. A spliti repülőtér 132 utasról számolt be. Az utasok és a személyzet tagjai sértetlenül el tudták hagyni a gépet, a légitársaság szerint valamennyien jól vannak.

A repülőtér közlése szerint a gép megrongálódott, amikor nekiütközött a függőleges pályajelzőnek és a futópálya szegélyének. A műszaki szolgálatok dolgoznak a gép elvontatásán.

A Croatia Airlines közölte, hogy a személyzet az előírt biztonsági eljárásoknak megfelelően állította meg a repülőgépet. Az utasok a repülőtér termináljában várakoznak, és segítséget kapnak továbbutazásuk megszervezéséhez.

A repülőtér együttműködik a horvát polgári légiközlekedési hatósággal és a balesetvizsgáló hivatallal, amelyeket értesítettek az esetről.

(MTI)