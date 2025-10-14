Feltehetően időbe telik majd a Gázai övezetbe elhurcolt, és ott meghalt izraeli túszok holttestének felkutatása a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) keddi bejelentése szerint, amelyben súlyos kihívásnak nevezik az emberi maradványok előkerítését a romok alól.
"Ha lehet, ez még nehezebb feladat, mint az élő túszok átadása" - jelentette ki Christian Cardon, az ICRC szóvivője Genfben, hozzátéve, hogy a keresés akár napokba vagy hetekbe is telhet, és még akkor sem biztos, hogy mindenkit megtalálnak.
Mint mondta, az ICRC továbbra is hangsúlyozza: a felek legfontosabb feladata most a holttestek felkutatása.
Cardon mindazonáltal nem kívánt válaszolni a maradványok esetleges hollétére, a jelenleg is zajló keresési munkálatok érzékeny természetére hivatkozva.
(MTI nyomán)