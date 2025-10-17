Háború, Lapszemle :: 2025. október 17. 07:25 ::

Telegraph: Putyin és Trump budapesti találkozója fájdalmas csapás és megaláztatás von der Leyenéknek

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója fájdalmas csapás lesz az Európai Uniónak, és megerősíti Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyását a közösségen belül – írja The Telegraph, melyet az Index szemlézett.



Már csak ezért megéri... (fotó: Valeria Mongelli / AFP / Getty Images)

„Magyarország csúcstalálkozó helyszínéül való választása valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról. A blokk nagyrészt kívül maradt az ukrajnai béketárgyalásokon, és aggódik azon másodlagos szerep miatt is, amelyet a gázai béketervben játszott” – áll a cikkben.

A lap szerint az európai diplomaták Magyarországon a hatalomváltásban reménykednek, mivel Orbán akadályozza az EU politikájának végrehajtását, de az orosz és amerikai vezetők budapesti tárgyalásai csak megerősítik a miniszterelnök pozícióját a világszínpadon.