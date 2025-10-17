Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója fájdalmas csapás lesz az Európai Uniónak, és megerősíti Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyását a közösségen belül – írja The Telegraph, melyet az Index szemlézett.
„Magyarország csúcstalálkozó helyszínéül való választása valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról. A blokk nagyrészt kívül maradt az ukrajnai béketárgyalásokon, és aggódik azon másodlagos szerep miatt is, amelyet a gázai béketervben játszott” – áll a cikkben.
A lap szerint az európai diplomaták Magyarországon a hatalomváltásban reménykednek, mivel Orbán akadályozza az EU politikájának végrehajtását, de az orosz és amerikai vezetők budapesti tárgyalásai csak megerősítik a miniszterelnök pozícióját a világszínpadon.
