Anyaország, Háború :: 2025. október 16. 20:35 ::

Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök közölte: „nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel csütörtökön, „nagy előrehaladást” említett az orosz–ukrán háború lezárásának ügyében. A beszélgetésről a Truth Social-felületén számolt be.



Fotó: Andrew Harnik / Getty Images

Trump elmondása szerint Putyin gratulált neki „a Közel-Keleten elért béke nagy eredményéhez”, amit „olyan álomnak nevezett, amely évszázadok óta várt megvalósulásra”. Az elnök hozzátette, hogy a két vezető megállapodott egy újabb magas szintű tanácsadói találkozóban, amelyet az Egyesült Államok részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet majd a jövő héten.

Putyin elnökkel ezt követően egy közösen kijelölt helyszínen, Budapesten fogunk találkozni, hogy megnézzük, le tudjuk-e zárni ezt a ‘dicsőségtelen’ háborút Oroszország és Ukrajna között – írta Trump.

A bejegyzés szerint Trump a Putyinnal folytatott beszélgetésről pénteken a Fehér Házban tárgyal majd Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel is, hozzátéve, hogy „sok egyéb fontos kérdés is napirendre kerül”.

A beszélgetés végén a két vezet ő a háború utáni amerikai–orosz kereskedelmi kapcsolatok lehetőségeiről is egyeztetett, jelezve, hogy a diplomáciai csatornák újranyitása is napirenden van.

Orbán Viktor csak annyit írt közösségi oldalán, hogy:

Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!

- Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk! - írta később Orbán az X-en.

Frissítés: a TASSZ is beszámolt a hírről

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök hamarosan újabb személyes találkozót tart, amelyet Budapesten tartanak - írta a TASZZ.

Hozzátették: ezt Trump jelentette be a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetést követően. Donald Trump szerint a két vezető segítői találkozójának helyszínét még nem határozták meg.

(Index - MTI - Portfólió nyomán)