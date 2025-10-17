Háború, Anyaország :: 2025. október 17. 08:33 ::

Hidegzuhany Kijevnek: Zelenszkij nem számított a budapesti Trump-Putyin-találkozóra

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy „nagyon eredményes" telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megállapodtak abban, hogy két héten belül személyesen is tárgyalnak Budapesten a béke lehetőségéről. A hír váratlanul érte Volodimir Zelenszkijt, aki pénteken érkezik Washingtonba, remélve, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat ad át Ukrajnának.

Az Axios jelentése szerint Zelenszkijt váratlanul érte a találkozó híre, főleg egy olyan ország fővárosában, amelyet Ukrajnával szemben a legkevésbé tart barátságosnak.

A kiadvány szerint „az ukrán elnököt és csapatát meglepte Trump azon kijelentése, miszerint beszélt Vlagyimir Putyinnal, és beleegyezett, hogy találkozik vele Magyarországon”.

Zelenszkij pénteken találkozik Washingtonban Donald Trumppal, abban reménykedve, hogy a Fehér Ház beleegyezik a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának átadására.

Röviddel azután, hogy csütörtökön az ukrajnai elnök leszállt Andrewsban, Trump telefonon egyeztetett Putyinnal, és megegyeztek egy budapesti találkozóban.

Zelenszkij január óta harmadik alkalommal érkezik az Egyesült Államokba, csütörtöki megérkezésekor azt mondta, hogy Moszkva, „amint tudomást szerez a Tomahawksról, siet a párbeszéd folytatásával”.

Trumpot a hét elején még arról kérdezték, hogy fontolgatja-e, hogy 2500 kilométeres hatótávolságú, fejlett rakétákkal lássa el Ukrajnát, azt felelte: „Majd meglátjuk... Talán igen” – írta a BBC.

A lépés aggodalmat keltett Kijevben

Eközben a Bloomberg elemzői arra figyelmeztetnek , hogy a budapesti Trump–Putyin találkozó béke helyett időt adhat a Kremlnek, és gyengítheti Ukrajna támogatottságát. A portál jelentése szerint a lépés aggodalmat keltett Kijevben és az Egyesült Államok európai szövetségesei körében egyaránt.

Trump egy Putyinnal folytatott kétórás telefonbeszélgetés után kijelentette, hogy készen áll „a béke valódi útját keresni”, azonban arról nem nyilatkozott, hogy Ukrajnának kívánnak-e adni Tomahawk rakétákat, vagy hogy Oroszország ellen új szankciókat tervez-e bevezetni.

Az Ovális Irodában azt nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak, hogy „az Amerikai Egyesült Államoknak is szükségük van Tomahawksokra. Szóval nem tudom, mit tehetünk ez ügyben”.

A Kreml arról számolt be, hogy Putyin figyelmeztette Trumpot arról, hogy bármilyen Ukrajnának való rakétaátadás „komoly károkat okozna országaink közötti kapcsolatokban”. Az elemzők szerint Trump valószínűleg „répát, nem a botot” fogja választani.

(Index nyomán)