Háború :: 2025. október 22. 18:57 ::

Energetikai létesítményekre mért tömeges csapásról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Az ukrán hadiipart ellátó energetikai infrastruktúra objektumaira mért tömeges csapást az éjjel nagy hatótávolságú, szárazföldi és légi indítású precíziós fegyverekkel, köztük hiperszonikus Kinzsal rakétákkal, valamint drónokkal az orosz hadsereg, továbbá elfoglalta a Zaporizzsja megyei Pavlivka és a Dnyipropetrovszk megyei Ivanivka települést - közölte szerdán a moszkvai katonai tárca.

A tömegest csapást a minisztérium az orosz polgári célpontok elleni ukrán "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint ezerötszáz ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel egy katonai eszközöket gyártó vállalat összeszerelő üzemét, valamint olajfeldolgozó létesítményeket, a közlekedési infrastruktúrának az ukrán hadsereg által használt létesítményeit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy Szu-27-es harci repülőgépet, négy harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró tarackot, négy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 224 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a távol-keleti amuri régióban őrizetbe vett egy orosz állampolgárságú ukrán ügynököt, akit azzal gyanúsít, hogy információkat adott át a transzszibériai vasútvonalon közlekedő katonai járművek mozgásáról. Az ukrán katonai hírszerzés által beszervezett férfi ellen hazaárulás, valamint szélsőséges szervezetben való részvétel és annak finanszírozása címén indult büntetőeljárás.

