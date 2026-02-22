Háború :: 2026. február 22. 19:20 ::

A francia külügyminiszter "leküzdené" Szijjártóék blokádját

Vlagyimir Putyin orosz elnök mérlege "fájdalmas és megalázó kudarc" Ukrajnában négy évi konfliktus után - jelentette ki a francia diplomácia vezetője vasárnap. Jean-Noël Barrot üdvözölte az ukrán hadsereg "kitartását" és "példátlan bátorságát", amelynek köszönhetően az elmúlt napokban háromszáz négyzetkilométernyi területet foglalt vissza.

"Az ukrán hadsereg kitartással és rendkívüli bátorsággal háromszáz négyzetkilométert szabadított fel. Vegyük észre, hogy négy év elteltével Vlagyimir Putyin mérlege egy fájdalmas és megalázó kudarc" - mondta a külügyminiszter a France Info közszolgálati hírrádióban, hivatkozva Volodimir Zelenszkijre, aki pénteken az AFP hírügynökségnek adott interjújában állította azt, hogy az éppen most folyó dél-ukrajnai ellentámadások eredményeképpen visszafoglaltak ekkora területet.

"Oroszország több mint egymillió fős veszteséget szenvedett el ebben a háborúban, ami több, mint a teljes szovjet és orosz veszteség 1945 óta" - hívta fel a figyelmet Jean-Noël Barrot. "És jelenleg napi ezer orosz katona hal meg a fronton, mikroszkopikus nyereségekért" - tette hozzá.

A külügyminiszter rámutatott az orosz gazdaság nehézségeire is.

"Oroszország recesszióba fog süllyedni, kasszái üresek, az üzemanyagot számos orosz régióban korlátozzák, és már a távközlést, a kommunikációt és az alkalmazásokat is blokkolják."

Magyar kollégája bejelentését illetően, miszerint Magyarország hétfőn blokkolni fogja az Európai Unió által előkészített huszadik oroszellenes szankciócsomagot abban az esetben, ha Ukrajna nem indítja újra az orosz kőolajszállítást Magyarországra, a francia külügyminiszter elmondta: azon fog dolgozni, hogy "leküzdje" ezt a blokádot, "ahogy azt a múltban is tettük".

"Feltehetően meg fogom ismerni a felhozott indokokat, és a délutánom egy részét arra fogom szánni, hogy megpróbáljam feloldani ezt a blokkolást" - mondta, hozzátéve: természetesnek tartja, hogy nézeteltérések vannak a tagállamok között.

"A lényeg az, hogy tudjunk vitázni és párbeszédet folytatni ezeknek a nézeteltéréseknek az elsimítására, a közös pontok megtalálására" - fogalmazott.

Franciaország továbbra is fenn kívánja tartani Ukrajna támogatását - tette hozzá.

Az ukrajnai orosz invázió negyedik évfordulójához közlekedve a francia külügyminisztérium kommunikációs kampányt indított a közösségi oldalain, hogy bemutassa a háború valóságát. Nyolc videót forgattak, amelyekből hármat már bemutattak.

Ez a kampány "szeretné hangsúlyozni az európai támogatás szükségességét az ukrán lakosság számára ebben a sorsdöntő időszakban, felhívva a figyelmet arra a sürgősségi helyzetre, amelyet jelenleg Ukrajna elszenved anyagi és emberi dimenzióiban - közölte Pascal Confavreux külügyi szóvivő.

(MTI)