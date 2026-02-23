Háború :: 2026. február 23. 09:09 ::

A Barátság szivattyúállomását támadták az ukránok

Február 23-án éjjel ukrán drónok támadták meg a Barátság kőolajvezetéket is kiszolgáló orosz Kalejkino olajszivattyú-állomást Tatárföldön, ami súlyos tüzet okozott. A helyi hatóságok szerint a tűz törmelékek becsapódása miatt keletkezett, és a támadás során senki sem sérült meg – számolt be a Unian ukrán hírportál nyomán az Index.

Kalejkino Oroszország egyik legfontosabb olajszivattyú-állomása. Itt keverik össze a különböző orosz régiókból származó olajat, mielőtt exportálnák. Ez biztosítja a nyersanyag zavartalan szállítását közvetlenül a Barátság kőolajvezetékbe, valamint a tatárföldi olajfinomítókba.



Támadások a Voronyezsi régióban

A Voronyezsi régió kormányzója, Aleksandr Gusev közölte, hogy éjszaka a régiót 14 drón és egy nagy sebességű célzóeszköz támadta meg. Gusev nem pontosította, hogy pontosan milyen célzóeszközről van szó, de feltételezhető, hogy rakétáról beszélt.

Az oroszok által megsemmisített nagy sebességű célzóeszköz törmelékei Voronyezs egyik energetikai létesítményére zuhantak – közölte Gusev, hozzátéve, hogy ennek eredményeként két városrészben áramellátási zavarok léptek fel.