Szlovák minisztérium: megint későbbre halasztották a Barátság újraindítását

Ismét későbbre, ezúttal február 26-ra halasztotta az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját - közölte a szlovák gazdasági minisztérium kedden a szlovák állami tranzittársaságnak, a Transpetrolnak küldött ukrán információra hivatkozva.

Ez az adat a Transpetrolnak rendszeresen megküldött szállítási harmonogram aktuális verziójából származik, amely által a szállítás újraindításával kapcsolatban már más lehetséges időpontokat is közöltek korábban.

A szlovák gazdasági minisztérium mostani közleménye szerint az ukrán fél nem pontosította, hogy ezúttal miért került sor az újraindítás időpontjának későbbre halasztására.

Korábban írtuk: Holnap állítólag újraindítják a Barátságot

A Transpetrol, a szlovák kőolajvezeték-rendszer üzemeltetője arról kapott értesítést Ukrajnából, hogy a Barátság vezetéken történő szállítások újraindítását február 25-re halasztották.

Ezt a szlovák gazdasági minisztérium közölte, hozzátéve, hogy az ukrán fél nem fűzött indoklást a döntéshez.

A vezeték leállása hetek óta feszültséget okoz a szomszédos országok viszonyában. Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén. Ezzel szemben Szlovákia és Magyarország az ukrán felet tartja felelősnek a szállítások elhúzódó szüneteltetéséért.

