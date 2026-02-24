Háború :: 2026. február 24. 17:40 ::

Putyin szerint a Török Áramlatot és a Kék Áramlatot is fel akarja robbantani az ellenség

Aktívabban kell küzdeni a terrorizmus ellen, meg kell erősíteni az energetikai és a közlekedési infrastruktúra, a kulcsfontosságú létesítmények, a katonai és hadiipari vezetők, valamint a sokak által látogatott helyek védelmét - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének keddi tanácskozásán.

Putyin szerint az ellenség nem tudott stratégiai vereséget mérni Oroszországra a csatatéren, ezért "az egyéni és tömeges terrorra helyezi a tétet".

"Az ellenség nem riad vissza semmilyen eszköztől" - mondta azokra a közlésekre utalva, amelyek szerint az ukrán fegyveres erőket nukleáris fegyverekhez akarják juttatni.

"Bizonyára tisztában vannak vele, hogy ez milyen következményekkel járhat" - hangoztatta az államfő.

Mint fogalmazott, Oroszország ellenfelei "nem tudják, mit tegyenek, hogy tönkretegyék a békefolyamatot, a diplomáciai úton történő rendezés kísérletét". "Mindent megtesznek, hogy valamilyen provokációt hajtsanak végre, és tönkretegyék mindazt, amit - óvatosan szólva - a tárgyalások során elértünk" - nyilatkozott.

Álláspontja szerint ellenfelei nagyon szeretnék legyőzni Oroszországot, és keresik ennek minden lehetséges módját, "elhajszolják magukat egy végső határig, majd meg fogják bánni".

Anélkül, hogy megnevezte volna az értesülés forrását, említést tett az orosz gázvezetékek elleni támadás lehetőségéről.

"A Fekete-tenger alján lefektetett gázvezetékeink lehetséges felrobbantásáról van szó. Ez az úgynevezett Török Áramlat és Kék Áramlat. Nem nyugszanak" - mondta.

Az államfő szerint a moszkvai Szavjolovszkij pályaudvar közelében keddre virradóra elkövetett terrortámadás minden jel szerint az interneten keresztüli toborzás eredménye volt. "Ráadtak az emberre egy robbanószerkezetet, majd távirányítással felrobbantották őt és a feltételezett támadás célpontját - jelen esetben a belügyminisztérium alkalmazottait" - hangoztatta.

Rámutatott, hogy tavaly megnőtt a terrorcselekmények száma Oroszországban, és ezek nagy része, csakúgy, mint az elmúlt években, az ukrán titkosszolgálatok és külföldi "kurátorok" műve.

Bejelentette egyebek között, hogy Oroszország ígéretes védelmi és polgári fejlesztésekkel rendelkezik, amelyek közül többet még nem ismertettek a nyilvánossággal. A feladatok között nevezte meg a határvédelem, az elhárítás és a kibervédelem megerősítését, az orosz üzlet jogainak védelmét "a szigorú szankciók nyomása alatt", valamint a korrupció elleni küzdelmet, egyebek között az állami hadi megrendelések területén. Leszögezte, hogy az idei parlamenti választásoknak szigorúan a törvénynek megfelelően, külső beavatkozás kizárásával kell lezajlaniuk.

(MTI)